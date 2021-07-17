Инсайдер Романо сообщил, что «Селтик» подписал защитника Старфельта из «Рубина»

Защитник «Рубина» Карл Старфельт подписал контракт с «Селтиком», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, после трансфера 26-летнего шведа шотландский клуб ищет правого защитника. Одни из вариантов — Аурелио Бута из «Антверпена» и Брандон Соппи из «Ренна».

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что Старфельт не покинет клуб.

Старфельт выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 швед провел 31 матч за казанскую команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 3 миллиона евро.