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Инсайдер Романо сообщил, что «Селтик» подписал защитника Старфельта из «Рубина»

13:43
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Защитник «Рубина» Карл Старфельт подписал контракт с «Селтиком», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, после трансфера 26-летнего шведа шотландский клуб ищет правого защитника. Одни из вариантов — Аурелио Бута из «Антверпена» и Брандон Соппи из «Ренна».

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что Старфельт не покинет клуб.

Старфельт выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 швед провел 31 матч за казанскую команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 3 миллиона евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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