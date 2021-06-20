Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород», с которым в новом сезоне дебютирует в качестве главного тренера команды премьер-лиги. В интервью «СЭ» он рассказал о своей новой работе, оценил игру и перспективы России на Евро-2020 и поделился главными впечатлениями от турнира.

«Мое самое главное требование — чтобы на поле не было безразличных»

— Александр Анатольевич, поздравляем с назначением в «Нижний Новгород». Уже познакомились с командой?

— Спасибо! Мы заехали на сбор, команда ведет подготовку, сегодня было первое занятие. Два сбора проведем под Нижним Новгородом.

— Как вам условия, база, стадион?

— База здесь была реконструирована перед ЧМ-2018, здесь очень хорошие условия. Два натуральных поля хорошего качества и вообще есть все для нормального тренировочного процесса. Ну и стадион очень качественный, даже комментировать нечего.

— Какой будет трансферная кампания? Уже есть понимание, кто придет? Будут ли какие-то игроки с именем и опытом выступлений в РПЛ?

— Работа в этом направлении ведется. На сборе есть несколько футболистов на просмотре, с несколькими игроками подписывается контракт. Трансферами занимается не только тренер. В клубе есть трансферный комитет, в который вхожу и я в том числе. В нем принимаются коллегиальные решения, обсуждается каждый день много футболистов.

Но нужно понимать, что «Нижний Новгород» — это теперь клуб премьер-лиги, и всем хочется, чтобы в команде были футболисты, которые могут достойно выступать на таком уровне. Если будут какие-то приобретения, то это должны быть игроки, которые точно усилят команду.

— В новом сезоне главная цель — удержаться в премьер-лиге?

— Цели и задачи будут поставлены непосредственно перед сезоном. На встрече с губернатором мы обсуждали это лишь вскользь, было не так много времени. Но он сказал, что за некоторое время до начала чемпионата мы более обстоятельно поговорим и обсудим цели и задачи, которые будут стоять перед командой на сезон.

— Какое у вас впечатление осталось от этой встречи с губернатором? Как он настроен?

— Это была скорее ознакомительная встреча. Он представлял меня СМИ в качестве главного тренера. Глеб Никитин очень воодушевлен теми результатами, которые показала команда в прошлом сезоне, тем, что «Нижний» вышел в РПЛ. Видно, что губернатор любит спорт, любит футбол, ему все очень интересно.

— Не все могут посмотреть матчи ФНЛ, тем более «Томи». Расскажите, в какой футбол вы хотите играть, в чем ваши главные требования к игрокам?

— Мое самое главное требование — чтобы на футбольном поле не было безразличных. Чтобы футболисты отдавали себя полностью игре. Самоотдача и желание всегда должно присутствовать.

Что касается стиля игры, то я не могу сейчас что-то конкретное рассказать, потому что каждый тренер исходит из того, какие футболисты у него есть в распоряжении. Поэтому посмотрим. Сейчас мы в стадии комплектования команды. Конечно, у меня есть мысли и наработки. И исходя из моего недолгого опыта работы главным тренером, я уверен, что они будут реализовываться с помощью тех ребят, которые есть в команде.

— Насколько полезным и важным для вас был опыт работы в «Томи»?

— Во-первых, любой опыт полезный. Во-вторых, в какой-то степени нам немного повезло, что мы приняли команду в таком состоянии и таком положении. За короткий срок мы столкнулись с таким количеством проблем, с которым некоторые тренеры не сталкиваются за всю профессиональную карьеру.

Считаю, что мы с честью вышли из этой ситуации. Нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы сохранить место в ФНЛ. Мы проделали большую работу все вместе: тренерский штаб и футболисты. Постарались вернуть болельщиков на стадион. Люди видели, как команда играет, мы делали все возможное, чтобы спастись.

Каждодневная работа во взрослом футболе — это огромный опыт. Поэтому я не жалею о периоде в Томске. Не жалею ни о чем, что там произошло. Уже извинялся перед болельщиками за то, что мы не выполнили задачу. Но я уверен, каждый, кто приходил на наши игры на стадионе, видел, что мы делали все возможное и нам не хватило совсем чуть-чуть.

«Я — максималист. У меня есть цели, к которым я иду»

— Вы возвращаетесь в РПЛ в роли тренера — это большое событие для лиги. Какие ожидания от работы на таком уровне?

— Каждый тренер ставит перед собой только максимальные цели и хочет тренировать на высоком уровне. Мне кажется, определенная промежуточная цель достигнута. Но это только маленькая доля того, чего мне еще хочется достичь в работе. Уверен, в будущем это получится. Благодарен за доверие, которое мне оказано. Попытаюсь сделать все возможное, чтобы команда играла в футбол, чтобы не было равнодушных, чтобы мы радовали болельщиков.

— Каким видите развитие своей карьеры?

— Я — максималист. У меня есть цели, к которым я иду, но конкретизировать не хотелось бы. Постепенно продвигаюсь вперед. Мне хочется двигаться поступательно, я стараюсь для этого прикладывать максимум усилий, стараюсь учиться каждый день, чтобы совершенствоваться. Сейчас я в «Нижнем Новгороде», и мне хочется расти вместе с командой, хочется побеждать вместе с командой, двигаться вперед.

— Какая у вас ситуация с лицензией Pro?

— Обучение идет уже год. Недавно была сессия.

— Мусаев, Шаронов... Молодым тренерам без большого опыта бывает очень тяжело закрепиться в клубах РПЛ. У вас есть какое-то представление, как не повторить их путь?

— Думаю, самый основной критерий работы тренера — результаты команды. Это к любой сфере работы относится.

— Матчи с «Зенитом» будут особенными?

— Поверьте, любой матч в премьер-лиге для меня и команды будет особенным. Я в начале пути, который, надеюсь, будет долгим. Премьер-лига — это самый высокий уровень в нашей стране. «Нижний» — клуб очень молодой, в таком виде и с таким названием существует лишь три года. Для всех нас выступление в РПЛ — огромное событие.

«Очень нравится работа Федотова в «Сочи»

— Кто для вас ориентир среди тренеров?

— Мне повезло играть у очень больших тренеров, и я считаю, это были одни из лучших специалистов мира. Но футбол прогрессирует. Тренеры, которые были на ведущих ролях раньше, сейчас в ином статусе.

По прошедшему сезону мне больше всех импонировал Конте, который с «Интером» прошел сезон на очень хорошем уровне в чемпионате. Также мне безумно понравилась работа Тухеля после его прихода в «Челси».

Но сложно говорить об ориентирах, потому что может нравиться стиль игры и видение футбола, принципы какого-то тренера, но при этом понимаешь, что их невозможно использовать. Все зависит от того, какие футболисты у тебя есть в распоряжении.

— А в России кто из тренеров вам интересен?

— Мне очень нравится работа Федотова в «Сочи». То, как ставит игру, встраивает футболистов в ту модель, которую пытается реализовать на поле. И вообще он очень хорошо владеет ситуацией на футбольном поле, своевременно может делать тактические изменения во время матча. Мне очень импонирует этот тренер.

— У вас будут матчи с «Рубином» этим летом, вы играли с против команды Слуцкого зимой с «Томью». Сформировались какие-то добрые отношения с Леонидом Викторовичем?

— Мне хочется сказать большое спасибо Леониду Викторовичу за то, что он выбирает нас. Благодаря этому мы можем играть с очень качественным соперником. Для нас в первую очередь это возможность проверить свои силы на уровне сильного клуба. Не знаю, как для «Рубина», но мы получаем огромный объем информации. Игры с казанцами на первом сборе — это подарок для нас.

— Как вам Слуцкий как тренер и как медиаперсона?

— После Федотова Слуцкий в прошедшем сезоне для меня следующий тренер, которого бы я выделил. Видно, насколько он в лучшую сторону меняет команду. Результаты и трофеи говорят сами за себя. Тренерские качества Слуцкого не подлежат сомнениям.

Что касается медиаактивностей, то это хорошо, когда личность разносторонняя и развивается во всех направлениях. Каждый волен выбирать свой досуг.

«С Данией России предстоит тяжелый матч»

— Наверняка следите за матчами Евро. Как оцените игру России с Финляндией и что ждете от встречи с Данией?

— Игру с Финляндией я не смотрел — ехал в Нижний Новгород. А на игре с Бельгией мы были на стадионе, это входило в процесс нашего обучения.

— Как вам игра?

— Сложно комментировать. Может быть, волнение повлияло. Но я думаю, мало кто сомневался, что Бельгия будет доминировать. Так и получилось. Но у России очень хорошие шансы на выход из группы. Да, Дания — непростой соперник, статистически имела преимущество в двух матчах, но в футболе самые важные цифры — на табло.

— Дания проиграла оба матча. Чего от них теперь ожидать?

— Датчане имеют шансы напрямую выйти из группы со второго места. Будет тяжелый матч. У них полный стадион собирается, мы видели, какая у них там поддержка. Команда с индивидуально очень сильными футболистами. Многие играют в ведущих чемпионатах.

«Миранчук уже привык к тому, что происходит на Евро. Опыт в Европе очень важен»

— Пока единственный гол на турнире у России забил Миранчук. Может ли он стать ведущим игроком сборной?

— Считаю, что может, конечно. И он показал это в матче с финнами, забив победный гол. Не надо забывать, где сейчас играет Миранчук. Поверьте мне, опыт игры в Европе, даже незначительный, очень важен. Он часто забивает голы за «Аталанту», выходя на замену, а это все-таки чемпионат Италии, где другой уровень.

Миранчук уже привык к тому, что происходит в матчах такого уровня. Он привык к тем скоростям, сопротивлению, давлению. В чемпионате России, к сожалению, пока скорости и уровень сопротивления ниже.

— Смена Шунина на Сафонова, Семенова на Дивеева — как это оцените? Черчесов попытался исправить ошибки первой игры?

— Не знаю, что это — ошибки или попытки. Результат от этих замен есть, значит, это было сделано не зря.

«России по силам выйти из группы на Евро»

— Дзюба пока не забивает, хоть и играет полезно. Как оцените его игру?

— Если футболист полезен и команда побеждает, нападающий это или защитник, даже если он и не забивает, не вижу в этом никаких проблем.

— Недавно Артем сказал, что вас догнать в «Клубе 100» будет нереально. Вы с ним это обсуждали?

— Нет.

— Контакта сейчас нет?

— Особо не общаемся. Каждый занят своим делом.

— Разрыв в 30 голов нереально ликвидировать или Дзюба скромничает?

— Если он продолжит так же забивать, то почему ему будет тяжело сократить это отставание? У него длительный контракт. Не знаю. Смотря сколько играть будет и каким будет физическое состояние. Если его здоровье и функциональное состояние позволят играть еще много лет, то какие проблемы? Думаю, он без проблем забьет эти голы.

— В целом какое у вас главное впечатление от Евро?

— Хорошо, когда болельщики присутствуют на матчах хоть в каком-то виде. Но очень часто бывают пустые стадионы, и не так радостно это видеть. Групповой турнир интересен, но еще интереснее станет, когда начнется плей-офф.

— Кто фаворит?

— По первым турам тяжело оценивать. Команды могут подойти в более оптимальном состоянии к играм на вылет. Но по именам наиболее предпочтительно выглядит Франция.

— А Италия, которая получила много комплиментов по двум стартовым матчам?

— Наверное, я бы подождал. Хотел бы посмотреть их с первым серьезным соперником.

— Потолок России на этом Евро?

— Сложно сказать. Тут как пойдет. Мы не знали потолок сборной на ЧМ-2018, а команда вышла в четвертьфинал. Сейчас задача — выйти из группы. Это по силам нашей сборной.

«Со спортивной точки зрения было бы очень интересно посмотреть матч Россия — Украина»

— Многие сравнивают игру соседей России и Украины. Как вам команда Шевченко?

— Мне очень понравилось, как Украина играла с Голландией. Нравится, что Шевченко не стесняется, дает молодым футболистам время. И они оправдывают доверие. Очень симпатичная команда. Хочется посмотреть на них в стадии плей-офф.

— Сейчас много сравнений России и Украины. Насколько это команды сопоставимого уровня?

— В политику я влезать не хочу, а что касается спорта, то именно со спортивной точки зрения мне сейчас было бы очень интересно посмотреть матч Россия — Украина.

«В «Севилье» от остановки сердца умер Пуэрта. Это страшно и несправедливо...»

— Всех шокировало произошедшее с Кристианом Эриксеном. Какие у вас были эмоции по ходу той игры?

— Это было страшно. То, что я увидел в первые минуты, — это страшно. Но затем для всех было облегчение, когда Эриксен пришел в себя. Ситуация жуткая, но от этого тяжело застраховаться. В организме нельзя предусмотреть все на сто процентов.

Надеюсь, в будущем медицина будет развиваться и люди смогут предотвращать такие случаи, которые, к сожалению, иногда бывают летальными.

— Сталкивались ли с такими случаями?

— К сожалению, да. В «Севилье» я играл в команде, где Антонио Пуэрта ушел из жизни на футбольном поле...

— Тяжело было выходить на поле после такого?

— Конечно, тяжело и страшно. Этому сначала не придаешь значения, потому что кажется, что это происходит где-то далеко. Кажется, что тебя это не коснется. А когда уже рядом такое происходит, это страшно и несправедливо...