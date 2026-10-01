В «Пафосе» уверены, что «Спартак» выиграет РПЛ

Директор по скаутингу «Пафоса» Родолфо Ваш в разговоре с «СЭ» поделился мнением оработе Хуана Карседо в «Спартаке».

— Вы следите за Карседо в «Спартаке»?

— Да, конечно. И я считаю, что он выиграет чемпионат.

— Он способен на это?

— Честно говоря, я не очень хорошо знаю команду. Знаю нескольких игроков, например Гедешона, с которым знаком по Португалии. Но у меня нет сомнений, что при наличии правильных инструментов Карседо способен выиграть чемпионат.

«Спартак» (19 очков после 9 матчей) делит 2-е место в таблице чемпионата России с ЦСКА и московским «Динамо». 53-летний испанец Карседо возглавляет команду с 2026 года.