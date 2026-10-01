Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Санчо не рассматривал возможность трансфера в «Краснодар»

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не рассматривал возможность перехода в «Краснодар», сообщает TEAMtalk.

По данным источника, представители 26-летнего футболиста вели переговоры с «быками», но сам игрок не планировал переезжать в Россию. У Санчо было несколько предложений от клубов из Европы, МЛС, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, которые не устроили вингера. Англичанин решил отложить поиски нового клуба до зимнего трансферного окна.

Летом 2026 года Санчо покинул «Манчестер Юнайтед» после окончания контракта и находится в статусе свободного агента. Прошлый сезон он провел в «Астон Вилле» на правах аренды. В 39 матчах футболист забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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