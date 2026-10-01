Унаи Эмери считает, что из Дзюбы выйдет хороший тренер

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери отреагировал на слова экс-футболиста сборной России Артема Дзюбы о карьере. Ранее футболист сказал, что «карьера закончилась, но, может быть, еще поиграю за кого-нибудь на Кубок».

«Каким игроком и человеком мне запомнился Артем Дзюба? Хороший игрок и парень. Сможет ли он в будущем стать успешным тренером? Он будет хорошим тренером», — сказал Эмери Sport24.

Под руководством Эмери Дзюба сыграл 20 матчей за «Спартак» в сезоне-2012/13, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач. 25 ноября 2012 года после разгромного поражения от московского «Динамо» (1:5) Дзюба отказался общаться с журналистами, сказав фразу: «Пусть говорит наш тренеришка». В тот же день Эмери был отправлен в отставку. Позднее Дзюба извинился за свои слова.

После ухода из «Спартака» Эмери поработал в «Севилье», «Пари Сен-Жермен», «Арсенале» и «Вильярреале». Сейчас Эмери тренирует «Астон Виллу», с которой в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы. Ранее Эмери трижды выигрывал этот еврокубок с «Севильей» и однажды с «Вильярреалом».