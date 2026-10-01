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Унаи Эмери считает, что из Дзюбы выйдет хороший тренер

Алексей Михайлов

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери отреагировал на слова экс-футболиста сборной России Артема Дзюбы о карьере. Ранее футболист сказал, что «карьера закончилась, но, может быть, еще поиграю за кого-нибудь на Кубок».

Артем Дзюба.«Карьера закончилась». Артем Дзюба больше не сыграет в Российской премьер-лиге

«Каким игроком и человеком мне запомнился Артем Дзюба? Хороший игрок и парень. Сможет ли он в будущем стать успешным тренером? Он будет хорошим тренером», — сказал Эмери Sport24.

Под руководством Эмери Дзюба сыграл 20 матчей за «Спартак» в сезоне-2012/13, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач. 25 ноября 2012 года после разгромного поражения от московского «Динамо» (1:5) Дзюба отказался общаться с журналистами, сказав фразу: «Пусть говорит наш тренеришка». В тот же день Эмери был отправлен в отставку. Позднее Дзюба извинился за свои слова.

После ухода из «Спартака» Эмери поработал в «Севилье», «Пари Сен-Жермен», «Арсенале» и «Вильярреале». Сейчас Эмери тренирует «Астон Виллу», с которой в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы. Ранее Эмери трижды выигрывал этот еврокубок с «Севильей» и однажды с «Вильярреалом».

Источник: sport24.ru
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Артем Дзюба
Унаи Эмери
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«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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