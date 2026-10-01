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Источник: «Ростов» погасил задолженность по зарплате перед футболистами

Сергей Филин

«Ростов» выплатил задолженность по заработной плате перед футболистами, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клуб полностью выплатил игрокам долги по зарплате за июль и август.

Летом генеральным директором «Ростова» стал Андрей Чайка.

Андрей Чайка.В «Ростове» ушла эпоха Рыскина. Не превратится ли клуб в «Чайку» с приходом Чайки?

В сентябре клуб сообщил о расторжении контракта с главным тренером Джонатаном Альбой. Испанского специалиста сменил Дмитрий Кириченко. 42-летний специалист уже работал в «Ростове ранее, с 2014 по 2017 годы. Он входил в тренерский штаб Курбана Бердыева, Игоря Гамулы, Ивана Данильянца и Леонида Кучука, а также исполнял обязанности главного тренера.

Джонатан Альба.«Очень уважаем Джонатана и благодарны ему». «Ростов» уволил главного тренера Альбу

В сезоне-2026/27 «Ростов» с 8 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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