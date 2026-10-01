Источник: «Ростов» погасил задолженность по зарплате перед футболистами

«Ростов» выплатил задолженность по заработной плате перед футболистами, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клуб полностью выплатил игрокам долги по зарплате за июль и август.

Летом генеральным директором «Ростова» стал Андрей Чайка.

В сентябре клуб сообщил о расторжении контракта с главным тренером Джонатаном Альбой. Испанского специалиста сменил Дмитрий Кириченко. 42-летний специалист уже работал в «Ростове ранее, с 2014 по 2017 годы. Он входил в тренерский штаб Курбана Бердыева, Игоря Гамулы, Ивана Данильянца и Леонида Кучука, а также исполнял обязанности главного тренера.

В сезоне-2026/27 «Ростов» с 8 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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