Противники реформ, вы хотите, чтобы российский футбол совсем умер? В светлое будущее его можно загнать только сверху

Лучше спорные идеи, чем полный кризис мысли.

Мнение

В России исторически сложилось, что почти любая благая инициатива спускается сверху. Хватает и не самых удачных идей, но о них как-нибудь в другой раз. И если люди во властных структурах футбола дозрели до необходимости радиальных перемен в профессиональных лигах, то подобный шаг надо приветствовать обеими руками. РПЛ не просто топчется на месте, а деградирует на глазах.

В любой концепции существуют изъяны и недостатки. О них надо говорить и стремиться минимизировать. Специалисты из нидерландской компании Hypercube совсем не похожи на шарлатанов, которые ставят лишь задачу освоить бюджет. За плечами аналитиков — несколько успешных разработок, позволивших выйти на хороший уровень (как игровой, так и финансовый) заштатным чемпионатам Бельгии, Дании и Австрии.

Грустный Игорь Дивеев после поражения сборной России от Дании на Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сейчас на выбор были представлены четыре варианта реформирования российского клубного футбола. Появление противников реформы внутреннего чемпионата, которую продвигает РФС, неудивительно. Идеальная модель есть только в теории, поэтому неизбежно чьи-то интересы окажутся ущемлены. В то же время реакция некоторых коллег и руководителей на предложения Hypercube отдают махровым консерватизмом в самых его худших проявлениях.

Разбирать достоинства и недостатки можно сколько угодно. Сейчас суть в другом. Вспоминаю своего старинного знакомого с замысловатой фразой «больше своих мнений, меньше мнений о чужих мнениях». Какие глубокие идеи, не говоря уже об успешных, подарил наш чемпионат и его клубы почти за два десятилетия огромных финансовых вливаний? Кроме бессмысленного перехода на систему «осень — весна» и вспомнить нечего. Она год за годом закапывает отечественный футбол на нижних уровнях, а элита от него, если брать в расчет результаты еврокубков, деградирует.

Недавно в «СЭ» был опубликован вариант стратегии «Локомотива». Столичный клуб замахнулся в будущем на выигрыш Лиги чемпионов. Комментировать подобное не хочется. Как и вспоминать, какие интересные предложения и альтернативы были сформулированы клубами за последние годы. Периодически на что-то грандиозное пытался замахиваться владелец «Спартака» Леонид Федун. Его коллеги в лучшем случае к идеям относились как к прожектерству. В остальном и вспомнить особо нечего. Грустно.

Болельщики «Локомотива». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В субботу коллеги из РБК сообщили, что проект Hypercube отправлен на рассмотрение в правительство. В частности, фигурировала фамилия вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Не так давно он занимал пост президента КХЛ и стал проводником реформы лиги путем введения жесткого потолка зарплат. В этом случае инициатива также внедрялась сверху.

Протесты отдельных богатых клубов с мощными покровителями привели к незначительным уступкам. От общей идеи боссы КХЛ не отказались. Оценивать эффект от нововведения, которому от роду один год, рановато. Хотя чемпионство «Авангарда», который не брал до этого титул на протяжении 17 лет, уже можно оценивать как шаг вперед с точки зрения турнирной интриги.

В клубном хоккее, как и в футболе, много лет действует принцип «каждый сам за себя». Неудивительно, что в «светлое будущее» приходится загонять палками. РПЛ как организация, способная генерировать идеи, себя, на мой взгляд, дискредитировала. Прошел сезон — и ладно. Недавняя история с банкротством «Тамбова» и свежие новости о трудностях «Нижнего Новгорода» убеждают, что с решением операционных проблем у лиги возникают большие трудности. Куда уж до прорывных стратегий. Критики реформы тоже ничего не могут нового предложить, кроме того, чтобы оставить все как есть. С таким подходом лучших времен можно прождать целую вечность.

Допускаю, что план Hypercube может не сработать. В отечественном футболе почти все зависит от воли высокопоставленных людей. Лимиты, финансовые ограничения, суровое лицензирование и ворох прочих насущных вопросов не решаются только изменением формата чемпионата. Но с чего-то надо начинать, чтобы понемногу возвращать интерес к футболу. Хуже быть уже не может.

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