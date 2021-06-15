Добро пожаловать в ад. Новый тренер «Спартака» пока не понимает, куда он попал

Если в раю такие условия работы, то я бы точно не хотел туда попасть.

В понедельник в Москве красно-белые представили нового главного тренера португальца Руя Виторию, а руководство клуба поставило перед ним и командой задачи на сезон. Выход в групповой этап Лиги чемпионов и место в чемпионате не ниже второго — в год празднования столетнего юбилея обновленные цели «Спартака» звучат именно так.

«Добро пожаловать в ад», — такими словами я поприветствовал Виторию в ходе пресс-конференции и сразу столкнулся с волной хейта от болельщиков красно-белых. Видимо, некоторые из них считают, что быть тренером «Спартака» и ощущать себя в райских условиях — это одно и то же. Спросите у Олега Кононова, или у Доменико Тедеско, или даже у Массимо Карреры. Думаю, они с вами вряд ли согласятся.

Еще не успев приехать в Россию, Витория, судя по первому общению, довольно милый и добрый дядя (говорить о его профессионализме еще очень рано), ощутил невероятное давление. Приходить на работу в клуб, зная, что супруга владельца тебя не поддерживает, а любая фотография, выложенная в Instagram, может послужить поводом для критики, — удовольствие достаточно сомнительное.

Чтобы быть спокойным в сложившейся ситуации, нужно регулярно брать уроки смирения у буддийских монахов. На твоих глазах могут уволить двух генеральных директоров за год, заявить о снятии с чемпионата после первого тура, покупать игроков за десятки миллионов евро для второй команды и годами не иметь внятной стратегии и четкого пути, которой мог бы привести клуб к успеху, — если это не ад, то что?

Представление главного тренера не стало основным перформансом от красно-белых в этот день, спортивный директор клуба Дмитрий Попов также ответил на многие вопросы журналистов. Некоторые вещи и тезисы, высказанные Поповым, лично мне показались очень спорными.

Руководитель спортивного блока взял на себя полную ответственность за возможный провал нового тренера, заявил, что готов будет уйти в случае неблагоприятного исхода, и произнес фразу, от которой лично я впал в ступор. Ниже разберем четыре спорных тезиса, озвученных Поповым.

О возможном вылете из Лиги чемпионов

— Вы понимаете, что если команда не пройдет в группу Лиги чемпионов, то уже в сентябре одна из задач на сезон не будет выполнена и тренер окажется в капкане?

— Нет никакого капкана. Можно вылететь по-разному. Можно два раза сыграть вничью и вылететь, проиграв в серии пенальти. В последние годы эту задачу решил только «Краснодар», — ответил Попов.

Бесспорный тезис, но невыход в группу Лиги чемпионов автоматически лишает клуб огромных денег. Если в «Спартаке» готовы так спокойно расставаться с парой-тройкой десятков миллионов евро, тогда вопросов нет. Поражение в серии пенальти в квалификации турнира в таком случае действительно не будет обидным. Денег у Леонида Федуна много, их можно не считать. А с каких пор «Спартак» ориентируется на успехи «Краснодара»? Еще недавно все было ровно наоборот.

О выборе главного тренера

«До Пауло Фонсеки просто не дошла очередь. Нельзя было организовать встречу сразу с пятью кандидатами: кто-то тренировал, кто-то был занят в другом месте».

Работа спортивного директора клуба автоматически подразумевает организацию встречи по щелчку пальцев с любым тренером, который находится в шорт-листе. Говорить прилюдно о невозможности организации такого рода встреч, тем более с тренерами и их агентами, которые знали, что будут менять команду летом, — довольно сомнительный ход. Как в таком случае «Шахтер» смог подписать контракт с Роберто Де Дзерби, а Паулу Фонсеку вот-вот примет «Тоттенхэм»? Получается, что там могут организовать встречи с кем угодно, а «Спартак» — только с Руем Виторией? Если бы я был владельцем клуба, то пришел бы в ярость от такого признания своих сотрудников.

О трансфере Йоррита Хендрикса

«Я не могу сегодня оценить трансфер Йоррита Хендрикса, так как он не играл. Когда мы делали этот трансфер, мы понимали, что берем игрока под будущего тренера. При Витории у него будет шанс заиграть. Мы считали, что у нас нет игрока формата Хендрикса, который приучен к комбинационной игре и обладает культурой паса. Да, у него есть недостатки в плане физической подготовки и скорости, но такого типажа игрока у нас нет».

Это феноменально! Вы на голубом глазу признаетесь, что брали игрока под нового тренера, не зная, кто им будет. Вы брали игрока с прицелом на какое-то туманное будущее, не думая о результатах команды здесь и сейчас. Получается, вы знали, что игрок, приходящий в команду в январе, взят не для того, чтобы бороться за второе место в нынешнем чемпионате, а с прицелом на лето. А Доменико Тедеско об этом знал? Он знал, что приходящий к нему игрок был куплен не ему, а будущему тренеру? Вы считаете, что это нормально? По-моему, это самый настоящий ад.

О работе селекции по молодым россиянам

«Сергей Пиняев и Артем Соколов — о них знают все, кто хоть чуть-чуть интересуется футболом. Это хорошие игроки, но эти игроки уже переросли уровень второй команды, а до основы не доросли. Они оказались в такой ситуации, и мы ими не интересовались».

Гениально! Селекция «Спартака» не интересовалась игроками, за которыми охотятся не только все российские топ-клубы, но и европейские гранды. «Зенит» и лично Андрей Аршавин не раз пробовали забрать Пиняева к себе, а Соколова на рынке котируют зачастую даже выше. Уже завтра оба таланта окажутся в руках конкурентов, которые из-за правильного паспорта всегда будут ликвидным товаром на рынке, даже если что-то пойдет не так.

Нынешний спортивный отдел «Спартака» изучал возможность приобретения Александра Соболева, игравшего на тот момент в «Томи», но тоже пришел к отрицательному заключению. Потом Соболева пришлось купить за несколько миллионов евро. Главное, чтобы послезавтра красно-белые не захотели взять Пиняева или Соколова, когда те докажут свою состоятельность во взрослом футболе.

По-моему, все это вполне подходит под определение ада. Добро пожаловать, Руй!