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Лунев — о переходе в «Байер»: «Рад возможности играть в такой сильной лиге, как чемпионат Германии»

11:12
Андрей Лунев. Фото ФК «Байер»
Андрей Лунев. Фото ФК «Байер»
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Вратарь «Байера» Андрей Лунев прокомментировал переход в немецкий клуб.

«Я рад возможности играть в такой сильной лиге, как чемпионат Германии. Я был очень впечатлен интересом «Байера» ко мне. Теперь я являюсь частью клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и сделал себе имя в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выложиться на все 100 процентов в Леверкузене», — приводит слова Лунева официальный сайт «Байера».

10 июля «Байер» объявил о переходе Лунева. 1 июля 29-летний вратарь покинул «Зенит» на правах свободного агента, клуб и игрок не договорились об условиях продления контракта.

В сезоне-2020/21 Лунев провел 13 матчей (из них 3 — на ноль) и пропустил 14 мячей.

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Сергей Разин все материалы автора

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