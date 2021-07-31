Эксперты РФС разобрали спорные судейские решения матчей ЦСКА — «Уфа» и «Рубин» — «Спартак»
РФС на своем официальном матче опубликовал итоги заседания Экспертно-судейской комиссии, на котором были рассмотрены спорные решения в матчах 1-го тура Тинькофф РПЛ.
ЦСКА — «Уфа»
Руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Уфы» на 56-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 56-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт руки Олега Иванова и мяча происходит в результате игрового действия футболиста, и положение руки естественно для данного движения его тела.
«Уфа» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота ЦСКА на 84-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 84-й минуте матча.
Решение мотивировано тем, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов начинает падать до физического контакта с бедром защитника.
«Рубин» — «Спартак»
Руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с фиксацией нарушения Правил игры со стороны игрока «Спартака» Романа Зобнина на 38-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья правильно зафиксировал нарушение Правил игры со стороны игрока атакующей команды на 38-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что Зобнин совершает тактический фол с целью игры в мяч его партнером по команде. Толчок руками осуществлен в спину в момент выполнения соперником прыжка и достаточен для того, чтобы помешать ему сыграть в мяч головой. Кроме того, сам футболист «Спартака» не имеет намерения играть в мяч.
«Химки» — «Зенит»
Руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Химок» на 78-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 78-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник инициирует контакт с ногой и спиной нападающего, контролировавшего мяч и укрывавшего его своим телом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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