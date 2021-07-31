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Эксперты РФС разобрали спорные судейские решения матчей ЦСКА — «Уфа» и «Рубин» — «Спартак»

15:25
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РФС на своем официальном матче опубликовал итоги заседания Экспертно-судейской комиссии, на котором были рассмотрены спорные решения в матчах 1-го тура Тинькофф РПЛ.

ЦСКА — «Уфа»

Руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Уфы» на 56-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт руки Олега Иванова и мяча происходит в результате игрового действия футболиста, и положение руки естественно для данного движения его тела.

«Уфа» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота ЦСКА на 84-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 84-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов начинает падать до физического контакта с бедром защитника.

«Рубин» — «Спартак»

Руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с фиксацией нарушения Правил игры со стороны игрока «Спартака» Романа Зобнина на 38-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно зафиксировал нарушение Правил игры со стороны игрока атакующей команды на 38-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Зобнин совершает тактический фол с целью игры в мяч его партнером по команде. Толчок руками осуществлен в спину в момент выполнения соперником прыжка и достаточен для того, чтобы помешать ему сыграть в мяч головой. Кроме того, сам футболист «Спартака» не имеет намерения играть в мяч.

«Химки» — «Зенит»

Руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Химок» на 78-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник инициирует контакт с ногой и спиной нападающего, контролировавшего мяч и укрывавшего его своим телом.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА
Локомотив

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214063

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