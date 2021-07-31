Эксперты РФС разобрали спорные судейские решения матчей ЦСКА — «Уфа» и «Рубин» — «Спартак»

РФС на своем официальном матче опубликовал итоги заседания Экспертно-судейской комиссии, на котором были рассмотрены спорные решения в матчах 1-го тура Тинькофф РПЛ.

ЦСКА — «Уфа»

Руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Уфы» на 56-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт руки Олега Иванова и мяча происходит в результате игрового действия футболиста, и положение руки естественно для данного движения его тела.

«Уфа» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота ЦСКА на 84-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 84-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов начинает падать до физического контакта с бедром защитника.

«Рубин» — «Спартак»

Руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с фиксацией нарушения Правил игры со стороны игрока «Спартака» Романа Зобнина на 38-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно зафиксировал нарушение Правил игры со стороны игрока атакующей команды на 38-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Зобнин совершает тактический фол с целью игры в мяч его партнером по команде. Толчок руками осуществлен в спину в момент выполнения соперником прыжка и достаточен для того, чтобы помешать ему сыграть в мяч головой. Кроме того, сам футболист «Спартака» не имеет намерения играть в мяч.

«Химки» — «Зенит»

Руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Химок» на 78-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник инициирует контакт с ногой и спиной нападающего, контролировавшего мяч и укрывавшего его своим телом.