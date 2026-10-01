Директор «Пафоса» высказался об амбициях вратаря «Родины» в Лиге чемпионов

Директор по скаутингу «Пафоса» Родолфо Ваш в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о перспективах «Родины» в Лиге чемпионов.

— У «Пафоса» российский владелец. Вы общаетесь с ним?

— Каждый день.

— Какие планы у руководства относительно клуба?

— Он очень увлечен футболом. Хочет добиться успеха. И я считаю, что мы добиваемся этого не только в «Пафосе», но и в других клубах, связанных с тем же владельцем, например в «Родине». Поэтому я думаю, что постепенно он добивается всего, чего хочет.

— В Европе есть пример «Челси», который работает со «Страсбуром» и другими клубами. У вас похожая система?

— Да. Мы уже тесно работаем как единая группа, обмениваемся информацией и знаниями, которые, на мой взгляд, крайне важны в скаутинге. Уверен, что в ближайшем будущем мы будем еще сильнее развивать это сотрудничество.

— Вратарь «Родины» Волков заявил, что в основном этапе клуб может стать вторым после «Реала».

— Сейчас невозможно это предсказать, но нет ничего плохого в том, чтобы мечтать. Я в футболе больше 25 лет, и если чему-то научился за это время, так это тому, что в футболе может произойти что угодно.

— Вас приглашали в Россию?

— Были предложения.

— Из «Спартака»?

— Не скажу (улыбается).

— А в будущем вы бы поехали работать в Россию?

— Я точно не стал бы говорить «нет». А что будет в будущем — покажет только время.

«Родина» (5 очков после 9 встреч) занимает 15-е место в таблице чемпионата России.