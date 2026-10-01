Директор «Пафоса» высказался об амбициях вратаря «Родины» в Лиге чемпионов
Директор по скаутингу «Пафоса» Родолфо Ваш в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о перспективах «Родины» в Лиге чемпионов.
— У «Пафоса» российский владелец. Вы общаетесь с ним?
— Каждый день.
— Какие планы у руководства относительно клуба?
— Он очень увлечен футболом. Хочет добиться успеха. И я считаю, что мы добиваемся этого не только в «Пафосе», но и в других клубах, связанных с тем же владельцем, например в «Родине». Поэтому я думаю, что постепенно он добивается всего, чего хочет.
— В Европе есть пример «Челси», который работает со «Страсбуром» и другими клубами. У вас похожая система?
— Да. Мы уже тесно работаем как единая группа, обмениваемся информацией и знаниями, которые, на мой взгляд, крайне важны в скаутинге. Уверен, что в ближайшем будущем мы будем еще сильнее развивать это сотрудничество.
— Вратарь «Родины» Волков заявил, что в основном этапе клуб может стать вторым после «Реала».
— Сейчас невозможно это предсказать, но нет ничего плохого в том, чтобы мечтать. Я в футболе больше 25 лет, и если чему-то научился за это время, так это тому, что в футболе может произойти что угодно.
— Вас приглашали в Россию?
— Были предложения.
— Из «Спартака»?
— Не скажу (улыбается).
— А в будущем вы бы поехали работать в Россию?
— Я точно не стал бы говорить «нет». А что будет в будущем — покажет только время.
«Родина» (5 очков после 9 встреч) занимает 15-е место в таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1