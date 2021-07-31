Эксперты РФС признали ошибочным пенальти в ворота «Урала» в матче с «Краснодаром»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Краснодар» (0:3) Василия Казарцева назначить пенальти в ворота хозяев на 90+3-й минуте встречи.
«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала». Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроками произошел по вине нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, наступившего на ногу защитнику «Урала» Кириллу Колесниченко и затем упавшего на газон без каких-либо виновных действий игрока обороняющейся команды», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
Пенальти, ошибочно назначенный в ворота «Урала», реализовал форвард «быков» Кордоба. Этот мяч стал для футболиста первым в составе российской команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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