Пиняев прибыл в расположение «Крыльев Советов»
16:10
Нападающий Сергей Пиняев прибыл в расположение «Крыльев Советов», информирует пресс-служба клуба.
17 мая 16-летний Пиняев объявил об уходе из «Чертаново». В тот же день появилась информация о том, что футболист может подписать контракт с «Барселоной».
Пиняев принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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