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Конфликт Шнякина и Губерниева: Шнякин ответил на слова о попытках пиариться на имени Губерниева

Шнякин ответил Губерниеву: «Беспричинно оскорбляешь коллег, а потом скулишь, что ноунейм пиарится на твоем имени»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Комментатор Дмитрий Шнякин ответил на слова своего коллеги Дмитрия Губерниева, который обвинил его в попытках пропиариться на своем имени.

26 сентября Губерниев выразил радость от назначения Леонида Слуцкого и Дениса Казанского комментаторами осенних матчей сборной России. Он иронично назвал комнату 8-16 в телецентре Останкино, где работают комментаторы «Матч ТВ» «чуланом 8-666».

В ответ Шнякин перечислил всех журналистов, которые ранее работали в комнате 8-16, в том числе Василия Уткина, Анну Дмитриеву, Юрия Розанова и Дениса Казанского, после чего Губерниев назвал Шнякина «недокомментатор-жопа» и «молью», а позже заявил, что тот пиарится на его имени.

«Если регулярно подчеркиваешь свою значимость и популярность через обесценивание людей, нотки нарциссического расстройства улавливаются. Бузова, «самарские свиньи», знаменитые спортсмены (например, «тупой Павлюченко») и тренеры, команда «Регионы» в программе «Звезды», лектор-коллега в академии журналистики или клоун-комментатор вроде меня. А можно разглядеть эффект Даннинга-Крюгера. Это в феномен в психологии, когнитивное искажение — погуглите, есть забавные примеры проявлений. Впрочем, я не спец, жду мнений профи в комментах.

Да, кстати, про «известность». Спасибо Дмитрию, интересная тема! Он прав: глобально я ноунейм. Думаю, в профессии есть/было только 5 звезд всероссийского масштаба (по узнаваемости): Уткин, Гусев, Черданцев, Генич, Губерниев. А меня разве что пару раз за день узнают (если не на стадио) или с другим коммом перепутают, здесь еще относительная небольшая (38к), но крутая банда подписчиков. И поверьте: мне достаточно! С испугом слушаю истории по-настоящему известных приятелей о том, как им шагнуть на улице тяжело. И по макушке это ударить может. Страшная штука.

Финальное. Смекаете, какой красивый финт? Беспричинно оскорбляешь коллег и святые для них места. Когда тебе ответили с фактами, орудуешь словами «жопа» и «моль». Выпускаешь серию постов и скулишь о том, как ноунейм пиарится за счет твоего славного имени! Уловили? Еще раз: начинаешь — тебе отвечают — обвиняешь в том, что на тебе пиарятся. Ну, гений же! Солома в голове воспламеняется мгновенно», — написал Шнякин в своем Telegram-канале.

Дмитрий Губерниев.«Недокомментатор». Губерниев опять поругался с Геничем и Шнякиным — на этот раз из-за сборной России

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Источник: Telegram-канал Дмитрия Шнякина
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Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев
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