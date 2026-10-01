РПЛ отреагировала на заявление Дзюбы: «Только один человек мог перебить инфошум вокруг Роналду»

Пресс-служба РПЛ отреагировала на заявление нападающего Артема Дзюбы о его будущем.

1 октября Дзюба на вопрос о своем будущем заявил, что его карьера «закончилась», но допустил, что сыграет за одну из команд в FONBET Кубке России. Позже представитель 38-летнего футболиста Леонид Гольдман сообщил, что Дзюба еще не делал официального объявления о завершении карьеры.

«Только один человек мог перебить инфошум вокруг Роналду. Легенда», — говорится в сообщении Telegram-канала РПЛ.

Последним клубом Дзюбы был «Акрон», который он покинул летом 2026 года. Нападающий провел 52 матча за тольяттинский клуб, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.

Дзюба — воспитанник «Спартака». Также он выступал за российские «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и турецкий «Адана Демирспор». На счету форварда 235 голов и 129 результативных передач в 654 матчах на клубном уровне.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола — у него 264 гола за карьеру с учетом клубных соревнований и матчей за сборную.

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