ЦСКА показал эпизод ссоры Мойзеса и Челестини: «Я предупреждал, что нам надерут задницу!»

ЦСКА показал эпизод конфликта в раздевалке между защитником Мойзесом и бывшим главным тренером команды Фабио Челестини.

Момент попал в новую серию документального сериала «Мы — ЦСКА!» на Okko. Конфликт произошел после поражения армейцев от «Краснодара» (0:4) в FONBET Кубке России в марте 2026 года. В той игре бразилец получил красную карточку, а после нее был отстранен от работы с основной командой.

В раздевалке Мойзес обратился к Челестини после критики в адрес самоотдачи футболистов. Он выразил недовольство работой команды на предсезонки и упрекнул одноклубников, что они не обратились к тренеру с просьбой внести изменения в тренировочный план.

Мойзес: — Мистер, прошу прощения. Чемпионат России устроен по-другому. В чемпионате России это не работает. Извините, но нет, в России это не работает. Мы сыграли только один матч! Мы говорили, что надо больше играть! За два месяца предсезонки всего один товарищеский матч! Вместо хотя бы двух-трех! Мы так не привыкли, мистер!

А вы что, не местные? [обращается к игрокам ЦСКА — прим. «СЭ»]. Разве вы не здесь готовитесь? Ведь мы не привыкли так! Мы ведь говорили, что можем пролететь. Мы говорили, что выйдет плохо. Мы ведь поняли тогда, что влипли. Мы обсуждали, что надо поговорить об этом со всеми. Все должны понять! Засунуть язык в одно место — это не выход! Я не говорю, что это ваша вина, но это правда, мистер! За 15 дней до финала у нас был разговор — мало тренировок, мало нагрузки! Я ведь предупреждал, что нам надерут задницу! Я предупреждал! Надо было подойти к мистеру, обратиться в штаб! Наконец-то мы знаем, почему проигрываем. Есть причина!

Челестини: — То есть проблема в предсезонке?

Мойзес: — Ты не услышал!

Челестини: — В чем проблема?

Мойзес: — Мы ведь знаем чемпионат России! Знаем, как обычно проходит подготовка, и это работает! Мы уважаем вас, но и вы должны нас понять!

Челестини работал в ЦСКА с лета 2025 года по май 2026-го.

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