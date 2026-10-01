Дзюба: «Карьера закончилась. Официально не буду заявлять. Может, еще поиграю за кого-то в Кубке»

Нападающий Артем Дзюба заявил, что принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста, но допустил, что еще будет выступать на официальном уровне.

«Карьера закончилась. Официально не буду заявлять. Может быть еще поиграю за кого-нибудь на Кубок. Дальше Медиалига? «Реал» Мадрид», — заявил Дзюба журналистам.

Дзюба — воспитанник «Спартака». Помимо этой команды, он выступал за российские «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон», а также турецкий «Адана Демирспор». На счету 38-летнего россиянина 235 голов и 129 результативных передач в 654 матчах на клубном уровне.

Дзюба четырежды выигрывал чемпионат и Суперкубок России с «Зенитом», а также дважды выигрывал Кубок страны вместе с командой из Санкт-Петербурга и один раз — с «Ростовом».

Также Дзюба провел 56 матчей за сборную России, забил 31 гол и сделал 16 результативных передач. Футболист является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Вместе со сборной России Дзюба доходил до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.

Помимо этого, форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола — у него 264 гола за карьеру с учетом клубных соревнований и матчей за сборную. Дзюба установил рекорд в марте 2025 года, опередив Александра Кержакова (233).