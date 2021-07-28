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Над трансфером Заболотного в ЦСКА многие смеялись. Оказалось, что зря

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 11:35

Статья опубликована в газете под заголовком: «Над трансфером Заболотного многие смеялись. Оказалось, что зря»

№ 8490, от 28.07.2021

Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард вернулся в родной клуб спустя восемь лет — и сразу же забил.
25&nbsp;июля. ЦСКА (Москва)&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Олег Иванов и&nbsp;Антон Заболотный.Новый ЦСКА Березуцкого: Заболотный забил в первом матче, умница Дзагоев, Акинфеев снова тащит

Дебют Алексея Березуцкого во главе ЦСКА получился удачным. Армейцы в первом туре РПЛ обыграли «Уфу», а единственный мяч забил Антон Заболотный.

Этот матч стал для Заболотного первым официальным после возвращения в родной клуб. «Положительные ощущения от первого гола, — признался он после игры. — Вся команда выложилась на 100%, показала приличную самоотдачу. Для меня это идеальное возвращение».

Между первым матчем в заявке армейцев и дебютным голом за ЦСКА у Заболотного настоящая пропасть — практически 12 лет! Осенью 2009 года Леонид Слуцкий включил молодого форварда в заявку на матчи с «Рубином» и «Спартаком». Однако шанса проявить себя Антону в родном клубе так и не дали.

Три раза Заболотный уходил в аренду: в «Волгарь-Газпром», «Урал» и брянское «Динамо». В феврале 2013 года форвард покинул ЦСКА и, что символично, на правах свободного агента перебрался в «Уфу».

25&nbsp;июля. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Полузащитник армейцев Алан Дзагоев.Дзагоев снова в полном порядке. Победа ЦСКА в первом матче сезона — его заслуга

С тех пор карьера Заболотного больше напоминала американские горки. Семь лет он болтался где-то между ФНЛ и ПФЛ, пока не заиграл в «Тосно». Именно в составе клуба из Ленинградской области Заболотный дебютировал в РПЛ. Случилось это в сезоне-2017/18, когда форварду было уже 26 лет. А чуть позже он забил свой первый гол в РПЛ, причем поразил он тогда ворота ЦСКА.

Позже были вызов в сборную России и переход в «Зенит». Полтора года, проведенные на берегах Невы, Заболотный вряд ли может записать себе в актив. Он забил всего четыре мяча за «Зенит» и стал ходячим мемом.

Многие списывали Заболотного со счетов. Его карьера реально забуксовала — пришлось даже играть за «Зенит-2». Поэтому в «Сочи» Антон начинал фактически с нуля. Но форарду удалось доказать свою состоятельность: за два года он стал одним из лучших нападающих РПЛ и заслужил право вернуться в сборную России.

25&nbsp;июля. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Алан Дзагоев и&nbsp;его партнеры по&nbsp;армейскому клубу одержали первую победу под руководством Алексея Березуцкого.

4308 дней — столько понадобилось Заболотному для того, чтобы окрепнуть и вернуться в родной клуб. И судя по тому, как резво Антон начал, вернулся он на пике, в полной готовности помочь ЦСКА и усилить его. Назло всем хейтерам.

С приходом Заболотного в ЦСКА оставались неясными перспективы Федора Чалова. Однако Березуцкий наигрывает их в паре: Антон действует в центре атаки, а Федор — в оттяжке, с фланга. Для нынешнего ЦСКА такой ход вполне понятен: Заболотный сильнее Чалова как центральный нападающий. Причем как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.

Статистические показатели Антона Заболотного и Федора Чалова в матче с «Уфой»

Игрок

Ударов (в створ)

Кол-во передач (точные)

Ключевые передачи

Единоборства (выигранные)

Антон Заболотный

4 (2)

27 (74%)

2

19 (37%)

Федор Чалов

0

22 (59%)

0

25 (48%)

Заболотный чаще и успешнее вступает в борьбу, чем Чалов. Особенно велика разница в единоборствах на втором этаже: у Антона восемь успешных попыток в матче против «Уфы», у Чалова — ноль.

Андрей Лунев, Руй Витория и&nbsp;Антон Заболотный.Витория в «Спартаке», Лунев в Германии, Заболотный вернулся в ЦСКА. Главные события межсезонья РПЛ

Однако Чалов лучше действует в подыгрыше. С «Уфой» он отдал две ключевые передачи — больше только у Алана Дзагоева и Ивана Облякова (по шесть). При этом позиция на фланге немного ограничивает Федора. Куда эффективнее он на свободном пространстве, когда есть возможность перемещаться и меняться позициями с партнерами.

Трансфер Заболотного точно усилит ЦСКА. Армейцы давно искали такого форварда, как Антон, — резкого, мощного, заряженного на борьбу. Адольфо Гайч пока остается загадкой, Илья Шкурин не убедил Березуцкого в своей кандидатуре, а Саломон Рондон был слишком громоздким и почти не участвовал в прессинге.

«Мне всегда нравилась игра Заболотного. Никогда в нем не сомневался, в отличие от многих псевдоэкспертов. Это великолепный форвард», — резюмировал Березуцкий после матча с «Уфой». И пока с ним сложно спорить.

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