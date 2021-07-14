«Спартак» подозрительно хорош. Руй Витория обеспечил себе первый трофей с красно-белыми

«Спартак» одержал еще одну яркую победу и фактически обеспечил себе победу в предсезонном турнире.

Россия. Кубок Матч Премьер

«Спартак» — «Рубин» — 4:0 (1:0)

Голы: Мозес, 10 — с пенальти (1:0). Соболев, 56 (2:0). Зобнин, 58 (3:0). Джикия, 63 (4:0).

«Спартак»: Селихов (Максименко, 46), Рассказов (Ещенко, 79), Гапонов (Джикия, 46), Жиго (Кутепов, 72), Айртон (Ломовицкий, 79), Умяров, Мирзов (Игнатов, 46), Хендрикс (Зобнин, 46), З.Бакаев (Промес, 64), Мозес (Ларссон, 64), Мелкадзе (Соболев, 46).

«Рубин»: Дюпин, Нижегородов, Уремович (Бегич, 46), В.Игнатьев (Зотов, 46), Самошников (Шатов, 64), Абильдгор (Мусаев, 46), С.Бакаев (Макаров, 46), Хван Ин Бом (Зуев, 64), Кварацхелия (Костюков, 64), Хакшабанович (Йевтич, 46), Деспотович (И.Игнатьев, 64).

Предупреждения: З.Бакаев, 42. Хван Ин Бом, 45+1. Зотов, 62.

Судья: Кукуляк (Калуга).

14 июля. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Очевидным ходом было бы преподнести центральный матч товарищеского турнира между «Спартаком» и «Рубином» как репетицию встречи первого тура в Казани. Естественно, об этом спрашивали обоих тренеров. И Леонид Слуцкий, и Руй Витория с такой постановкой вопроса не согласились: оба сейчас просто готовятся к сезону , решают свои задачи.

Задача Витории на этот турнир — подвести к стартовому составу основных игроков. Речь идет о тех, кто ездил на чемпионат Европы и присоединился к команде уже после австрийского сбора. Так и получилось, что состав «Спартака» в первом тайме был скорее экспериментальным, а после перерыва — гораздо ближе к основному. В старте появилось только три игрока, которые совершенно точно будут основными, — Рассказов, Жиго и Мозес. Присутствие Рассказова в этом ряду может удивить, но, пока трансферная активность клуба на паузе, именно он является первым выбором на позиции правого защитника. По этой игре следует зафиксировать: Рассказов удачно сыграл против Кварацхелии, практически не дав ничего создать самому креативному игроку лиги.

Отдельно нужно сказать о Бакаеве. В этой игре Витория вернул его в центр, хотя в прошлом матче Зелимхан выглядел очень здорово на правом краю. Но это место Мозеса, и сдвинуть нигерийца оттуда практически нереально. Так вот, в центре Бакаев выглядел не так ярко, за весь первый тайм можно выделить разве что классный разрезающий пас на все того же Мозеса.

А еще эта игра не дала опровержения информации о том, что в этом составе «Спартака» нет места Глушенкову. Он так и остался на лавке, причем в компании Педро Роши и Тимофеева. Не станет сюрпризом, если «Спартак» в ближайшее время будет активно заниматься трудоустройством этой троицы.

Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А вот Мелкадзе определенно пригодится Витории. Да, он не страйкер, реализация так и не стала его сильнейшим качеством. Все это он компенсирует огромным желанием и умением сыграть в подыгрыше. Мелкадзе полезен. Но дело даже не в этом: «Спартак» еще очень долго не сможет рассчитывать на Понсе, который поедет со сборной на Олимпиаду в Токио (финал запланирован на 7 августа; говоря о полноценно м возвращени и форварда, у которого вообще не было отпуска, можно смело накидывать к этой дате еще недельку-другую). В отсутствие аргентинца именно Мелкадзе будет дублировать позицию Соболева в центре нападения. Матчей впереди много, каждо му найдется игровое время.

Максименко, Джикия, Зобнин, Игнатов, Соболев. Это список тех, кто у «Спартака» вышел на замену после перерыва. В течение семи минут во втором тайме красно-белые силами этих игроков накидали «Рубину» три мяча, причем голы получились опять классными и красивыми: Соболев и Зобнин все решили за счет индивидуальных действий (оба раза в подыгрыше здорово сыграл Игнатов), а Джикия положил шикарный мяч со штрафного.

Ларссон и Промес вышли, когда вечеринка уже подошла к концу. Событие это стало примечательным только потому, что для обоих это первое появление при Витории. В следующей игре можно ждать выхода Крала, тогда при новом тренере будут заиграны абсолютно все , кроме Понсе .

Две победы с общим счетом 8:0 над командами из первой пятерки прошлого сезона — «Спартак» настораживающе хорош. В соцсетях уже пошли разговоры о том, что Витория просчитался и раньше времени вывел команду на пик формы. Ну а те, кто не претендует на экспертов, просто призвали собраться у памятника гладиатору и отметить победу. И в матче, и фактически в турнире: превзойти красно-белых по разнице мячей вряд ли возможно.