Директор «Пафоса» назвал «Родину» самым привлекательным клубом с точки зрения молодых футболистов

Директор по скаутингу «Пафоса» Родолфо Ваш в разговоре с «СЭ» рассказал о сотрудничестве с российскими клубами.

— Вы следите за молодыми российскими игроками?

— Конечно, у нас есть российские фамилии в наших списках. Ранее у нас был россиянин Магомедхабиб Абдусаламов, но убедить игрока переехать из России на Кипр непросто. При этом РПЛ как чемпионат сильнее. Надеюсь, что проблема с отстранением России от европейских соревнований скоро будет решена, потому что мы все хотим видеть российские клубы в еврокубках.

— Чувствуете ли вы потепление в этом вопросе?

— Думаю, это вопрос времени. И я надеюсь, что решение о допуске будет принято очень скоро. Потому что я не согласен с нынешней ситуацией: спорт и политика не должны смешиваться.

Футбол также служит для объединения людей, поэтому я категорически не согласен с подобными вещами.

— Стало ли сложнее заключать сделки с российскими клубами после отстранения?

— Лично для меня как представителя «Пафоса» — нет. Но я думаю, что для очень, очень многих европейских клубов — да.

— Какой российский клуб наиболее привлекателен с точки зрения молодых игроков?

— «Родина».

— «Родина», к сожалению, пока выступает не очень хорошо. Но как вы оцениваете ее потенциал?

— Мы только начали чемпионат, и я думаю, что до финиша еще очень далеко. Они только что подписали нескольких хороших игроков, которые сыграли лишь в последнем матче и очень хорошо проявили себя против «Рубина». Поэтому, думаю, это вопрос времени.

«Родина» в 9 турах чемпионата России набрала 5 очков и занимает 15-е место в таблице РПЛ.