Директор «Пафоса» назвал «Родину» самым привлекательным клубом с точки зрения молодых футболистов
Директор по скаутингу «Пафоса» Родолфо Ваш в разговоре с «СЭ» рассказал о сотрудничестве с российскими клубами.
— Вы следите за молодыми российскими игроками?
— Конечно, у нас есть российские фамилии в наших списках. Ранее у нас был россиянин Магомедхабиб Абдусаламов, но убедить игрока переехать из России на Кипр непросто. При этом РПЛ как чемпионат сильнее. Надеюсь, что проблема с отстранением России от европейских соревнований скоро будет решена, потому что мы все хотим видеть российские клубы в еврокубках.
— Чувствуете ли вы потепление в этом вопросе?
— Думаю, это вопрос времени. И я надеюсь, что решение о допуске будет принято очень скоро. Потому что я не согласен с нынешней ситуацией: спорт и политика не должны смешиваться.
Футбол также служит для объединения людей, поэтому я категорически не согласен с подобными вещами.
— Стало ли сложнее заключать сделки с российскими клубами после отстранения?
— Лично для меня как представителя «Пафоса» — нет. Но я думаю, что для очень, очень многих европейских клубов — да.
— Какой российский клуб наиболее привлекателен с точки зрения молодых игроков?
— «Родина».
— «Родина», к сожалению, пока выступает не очень хорошо. Но как вы оцениваете ее потенциал?
— Мы только начали чемпионат, и я думаю, что до финиша еще очень далеко. Они только что подписали нескольких хороших игроков, которые сыграли лишь в последнем матче и очень хорошо проявили себя против «Рубина». Поэтому, думаю, это вопрос времени.
«Родина» в 9 турах чемпионата России набрала 5 очков и занимает 15-е место в таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1