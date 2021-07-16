«Милан» не оставляет попыток взять Влашича в аренду с правом выкупа». Взгляд из Италии на возможный трансфер полузащитника ЦСКА

Главный эксперт La Gazzetta dello Sport по трансферным вопросам Карло Лаудиза поделился с «СЭ» своим мнением по поводу вероятного отъезда 23-летнего хавбека сборной Хорватии Николы Влашича в серию А.

— В России многие еще несколько дней назад уверенно прогнозировали трансфер Влашича. А что слышно по этому поводу в Италии? — вопрос Лаудизе.

— У нас ни о каком неминуемом переходе речи не шло. Да, интерес «Милана» к Влашичу, безусловно, существует. Насколько я знаю, россонери ведут этого игрока больше года. Однако пока их желания не совпадают с интересами руководства ЦСКА. Слышал, что сам Никола не против оказаться именно в «Милане» и в его составе принять участие в Лиге чемпионов, но ведь у него действующий контракт с московским клубом, так что одного мнения футболиста тут недостаточно.

— Окей, «Милан» заинтересован в покупке, а сам хавбек не против. Что не устраивает ЦСКА?

— Влашич — один из лидеров команды. И боссы ЦСКА не хотят отдавать хорвата в аренду, что логично, тогда как «Милан» сейчас заинтересован только в этом. В последние несколько сезонов россонери активно практикуют аренды молодых. Кого-то берут с правом выкупа, кого-то — без него.

При этом на примерах свежих трансферов на выход дорогих Доннаруммы и Чалханоглу — у обоих закончились контракты с высокими зарплатами — можно понять, что миланцы ведут бюджетную политику, которая не подразумевает высоких трат. Речь как о подписании новичков, так и об их окладах.

— Выходит, ситуация с Влашичем тупиковая?

— Это не первая и не последняя подобная история. Времени, чтобы ее разрулить, вполне достаточно, было бы желание.

— В таком случае каков выход?

— Если у самого Николы есть четкое желание уйти именно в «Милан», то компромисс можно найти. Ведущий футболист с большой зарплатой, но без мотивации — не очень серьезный помощник команде, будь то ЦСКА или любой другой европейский коллектив. Влашичу и его представителям следует садиться за стол переговоров с руководством нынешнего клуба.

Какие отношения у хорвата с ним, я не знаю, так что мне сложно прогнозировать результат такого общения. Но если Влашич всерьез хочет именно в «Милан», ему придется самому проявлять инициативу.

— Есть ли в серии А другие претенденты на хавбека?

— Понятно, что Влашича хорошо знают на итальянском рынке. Но о других конкретных претендентах, кроме «Милана», лично я пока не слышал.

— Кого еще рассматривают россонери в качестве возможного усиления после ухода турка Чалханоглу?

— Реальный кандидат — опытный австриец Забитцер из «Лейпцига». У него остался всего год до завершения срока контракта с немцами. При этом его пока оценивают примерно в 20 миллионов евро. Забитцер, напомню, на три с половиной года старше Влашича.

Понятно, что на карандаше у «Милана» есть и другие исполнители, а не только эти двое. Но парень из ЦСКА, конечно, лакомый кусок. Так что россонери пока не оставляют надежд его заполучить — через аренду с правом выкупа.

— Какова, на ваш взгляд, реальная стоимость Влашича на сегодня? И на какую зарплату он мог бы рассчитывать в «Милане»?

— Влашич стоит столько, сколько в итоге за него заплатят. (Смеется.) По моим личным ощущениям, сейчас на рынке серии А вряд ли способны выложить более 20-25 миллионов евро. Да, наверное, в Англии могут заплатить и больше, но захочет ли сам Влашич возвращаться туда? Ведь один раз уже не получилось.

Впрочем, если условный «Челси» вдруг принесет ЦСКА 30-35 миллионов евро, то понятно, что итальянские клубы бороться с таким предложением не в состоянии. Что касается гипотетической зарплаты Николы, то, думаю, сумма порядка 3 миллионов евро в год выглядит вполне реально.