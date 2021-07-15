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12 футболистов «Урала» отказались вакцинироваться от коронавируса

16:36
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Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что 12 игроков команды отказались вакцинироваться от коронавируса.

«Да, 12 человек в команде не привились, — приводит слова Иванова ТАСС. — Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права. Кто-то из ребят сразу пошел навстречу, но мы и дальше проводим работу, потому что видим, что творится. Говорим всем, что надо вакцинироваться, у них тоже находятся какие-то свои контраргументы.

Многие в команде у нас уже вакцинировались, больше 60 процентов: и иностранцы вакцинировались, и те, кто переболел. Пока не вакцинировались те, у кого большие титры антител, кто недавно переболел и прививку им рано делать. Хотим, чтобы вакцинированных людей пускали на стадион. Если я вакцинировался, то у меня должна быть карточка, что я могу ходить и нормальной жизнью жить, и вот это самое главное сейчас».

В первом матче РПЛ-2021/22 «Урал» встретится с «Краснодаром». Матч пройдет 25 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11910493

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