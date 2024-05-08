Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим»
Трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский ответил на вопрос, считает ли он нынешний сезон лучшим для форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
«По статистике, наверное да. Но стал ли этот сезон лучшим, надо спросить у него самого. Сезон ещё не закончился, если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим в карьере», — приводит слова Каменского LiveResult.ru.
Панарин отдал три голевые передачи во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (4:3 2ОТ, 2-0). 32-летний россиянин набрал 127 (52+75) очков за 88 матчей и вышел на чистое первое место в истории клуба по очкам за сезон, включая плей-офф. Панарин обошел Яромира Ягра, у которого 124 (54+70) балла за 85 матчей в сезоне-2005/06.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 1
|0 - 1
|
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
0 - 1
|0 - 1
|
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
2 - 0
|2 - 0
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|8.05
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|4 : 3 ОТ
|8.05
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|3 : 4 ОТ