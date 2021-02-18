Сумасшедший отрезок Овечкина против «Питтсбурга»: эффектно не забил, отработал в обороне, начал победную атаку

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился запоминающимся действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом». Игра прошла в ночь на 17 февраля на площадке «Пингвинз» и закончилась победой «Кэпиталз» (3:1), которые выиграли у принципиального соперника с четвертой попытки в этом сезоне.

Сначала Овечкин попытался забить броском с проведенной клюшкой между ногами, но шайба не попала в цель. Когда «Питтсбург» устремился в ответную атаку, форвард совершил рывок из-за ворот хозяев.

35-летний капитан «Вашингтона» прервал опасный выпад соперника броском на лед, остановив бросок Брэндона Танева. После этого Ти Джей Оши начал ответный выпад.

Гол после броска провел Якуб Врана — счет стал 2:0. Овечкин в тот момент уже успел смениться.

Ovechkin tries to go between the legs then backchecks to break up a scoring chance. Vrana scores at the other end.



So much happened on this goal. ? #NHLonSN #ItsOn pic.twitter.com/ZdCs15yMVD — Sportsnet (@Sportsnet) February 17, 2021

После матча Оши отметил игру Овечкина в ключевом эпизоде.

Российский форвард провел в этом сезоне 10 матчей и набрал 13 очков. В его активе — 5 голов и 8 передач.