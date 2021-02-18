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Сумасшедший отрезок Овечкина против «Питтсбурга»: эффектно не забил, отработал в обороне, начал победную атаку

01:15
Александр Овечкин (№8) не попал в протокол, но организовал победную атаку. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин (№8) не попал в протокол, но организовал победную атаку. Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился запоминающимся действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом». Игра прошла в ночь на 17 февраля на площадке «Пингвинз» и закончилась победой «Кэпиталз» (3:1), которые выиграли у принципиального соперника с четвертой попытки в этом сезоне.

Сначала Овечкин попытался забить броском с проведенной клюшкой между ногами, но шайба не попала в цель. Когда «Питтсбург» устремился в ответную атаку, форвард совершил рывок из-за ворот хозяев.

35-летний капитан «Вашингтона» прервал опасный выпад соперника броском на лед, остановив бросок Брэндона Танева. После этого Ти Джей Оши начал ответный выпад.

Гол после броска провел Якуб Врана — счет стал 2:0. Овечкин в тот момент уже успел смениться.

После матча Оши отметил игру Овечкина в ключевом эпизоде.

Российский форвард провел в этом сезоне 10 матчей и набрал 13 очков. В его активе — 5 голов и 8 передач.

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