Георгиев совершил потрясающее спасение в овертайме матча с «Далласом»

«Колорадо» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Даллас» — 4:3 ОТ.

В овертайме вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев совершил спасение: после броска форварда Тайлера Сегина 28-летний россиянин успел переместиться и отразить шайбу ловушкой. Всего Георгиев отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

Счет в серии 1-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 4:30 мск.