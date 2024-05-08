Каменский отреагировал на рекорд Панарина в истории «Рейнджерс»

Трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал рекорд российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина по очкам, набранным в регулярном сезоне и плей-офф.

«Он показывает свой класс, своего мастерства. Панарин подтверждает свое мастерство. Поэтому каждый сезон разный, но этот особенный для него», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

Панарин отдал три голевые передачи во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (4:3 2ОТ).

Таким образом, 32-летний россиянин набрал 127 (52+75) очков за 88 матчей и вышел на чистое первое место по очкам за сезон, включая плей-офф. Панарин обошел Яромира Ягра, у которого 124 (54+70) балла за 85 матчей в сезоне-2005/06.