Овечкин — в топ-100 лучших ассистентов в истории НХЛ
В матче против «Питтбсурга» (5:2) Александр Овечкин сделал 582-ю в карьере голевую передачу и, обойдя канадца Дэйва Бабича, вошел в сотню лучших ассистентов в истории НХЛ. От замыкающего топ-50 шведа Даниэля Альфредссона Овечкина отделяет 131 передача. Мечтать о попадании в десятку лучших российскому снайперу не приходится, ведь для этого будет мало и 1000 голевых пасов. Стоит отметить, что рекордсмен лиги Уэйн Гретцки помог партнерам отличиться 1963 раза.
Лучшие ассистенты в истории НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Передачи
|
Ср.
|
Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
1963
|
1,32
|
Рон Фрэнсис
|
Канада
|
1731
|
1249
|
0,72
|
Марк Мессье
|
Канада
|
1756
|
1193
|
0,68
|
Рэй Бурк
|
Канада
|
1612
|
1169
|
0,73
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
1733
|
1155
|
0,67
|
Пол Коффи
|
Канада
|
1409
|
1135
|
0,81
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
1645
|
1095
|
0,67
|
Адам Оутс
|
Канада
|
1337
|
1079
|
0,81
|
Стив Айзерман
|
Канада
|
1514
|
1063
|
0,70
|
Горди Хоу
|
Канада
|
1767
|
1049
|
0,59
Овечкин сделал очередной шажок к следующей юбилейной отметке — 1300 очков в регулярных чемпионатах. Ранее эта вершина покорялась только 34 игрокам, из которых только суперветеран «Торонто» Джо Торнтон продолжает карьеру. Из действующих игроков 1000 очков также набрали Сидни Кросби, Патрик Марло, Евгений Малкин, Патрик Кейн и Эрик Стаал.
Действующие игроки, набравшие больше 900 очков в НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Матчи
|
О (Г+П)
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
Торонто
|
1645
|
1518 (423+1095)
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
Вашингтон
|
1167
|
1294 (712+582)
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
Питтсбург
|
1002
|
1279 (468+811)
|
Патрик Марло
|
Канада
|
Сан-Хосе
|
1740
|
1192 (563+629)
|
Евгений Малкин
|
Россия
|
Питтсбург
|
925
|
1087 (420+667)
|
Патрик Кейн
|
США
|
Чикаго
|
994
|
1053 (399+654)
|
Эрик Стаал
|
Канада
|
Баффало
|
1257
|
1029 (439+590)
|
Райан Гецлаф
|
Канада
|
Анахайм
|
1071
|
972 (275+697)
|
Анже Копитар
|
Словения
|
Лос-Анджелес
|
1091
|
971 (337+634)
|
Джейсон Спецца
|
Канада
|
Торонто
|
1143
|
951 (345+606)
|
Никлас Бэкстрем
|
Швеция
|
Вашингтон
|
975
|
951 (252+699)
А вот среди действующих ассистентов Овечкин занимает только 11-е место, немного уступая начавшему сезон-2020/21 в «Баффало» Эрику Стаалу. Правда, в общие топ-50 из этого рейтинга входят лишь Торнтон (7-е место) и Кросби (32-е), тогда как главный подносчик овечкинских снарядов Никлас Бэкстрем в общем зачете только 54-й.
Лучшие ассистенты НХЛ среди действующих игроков
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Матчи
|
Передачи
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
Торонто
|
1645
|
1095
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
Питтсбург
|
1002
|
811
|
Никлас Бэкстрем
|
Швеция
|
Вашингтон
|
975
|
699
|
Райан Гецлаф
|
Канада
|
Анахайм
|
1071
|
697
|
Евгений Малкин
|
Россия
|
Питтсбург
|
925
|
667
|
Патрик Кейн
|
США
|
Чикаго
|
994
|
654
|
Анже Копитар
|
Словения
|
Лос-Анджелес
|
1091
|
634
|
Патрик Марло
|
Канада
|
Сан-Хосе
|
1740
|
629
|
Джейсон Спецца
|
Канада
|
Торонто
|
1143
|
606
|
Эрик Стаал
|
Канада
|
Баффало
|
1257
|
590
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
Вашингтон
|
1167
|
582
В российском ассистентском списке Овечкин располагается на седьмой строчке, подготавливая атаку на позиции Сергея Гончара и Алексея Ковалева. Вероятно, Александр станет пятым россиянином, которому удалось отметиться 600 голевыми передачами. Рекордом страны — 696 пасов — пока владеет Сергей Федоров, но отставание Евгения Малкина стремительно сокращается и составляет сейчас всего 29 пунктов.
Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Передачи
|
Ср.
|
Сергей Федоров
|
1990-2009
|
1248
|
696
|
0,56
|
Евгений Малкин
|
2006-н.в.
|
925
|
667
|
0,72
|
Сергей Зубов
|
1992-2009
|
1068
|
619
|
0,58
|
Павел Дацюк
|
2001-2016
|
953
|
604
|
0,63
|
Алексей Ковалев
|
1992-2012
|
1316
|
599
|
0,46
|
Сергей Гончар
|
1994-2015
|
1301
|
591
|
0,45
|
Александр Овечкин
|
2005-н.в.
|
1167
|
582
|
0,50
|
Александр Могильный
|
1989-2006
|
990
|
559
|
0,57
|
Вячеслав Козлов
|
1991-2010
|
1182
|
497
|
0,42
|
Игорь Ларионов
|
1989-2004
|
921
|
475
|
0,52
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