Все цифры очередного достижения звезды «Вашингтона».

В матче против «Питтбсурга» (5:2) Александр Овечкин сделал 582-ю в карьере голевую передачу и, обойдя канадца Дэйва Бабича, вошел в сотню лучших ассистентов в истории НХЛ. От замыкающего топ-50 шведа Даниэля Альфредссона Овечкина отделяет 131 передача. Мечтать о попадании в десятку лучших российскому снайперу не приходится, ведь для этого будет мало и 1000 голевых пасов. Стоит отметить, что рекордсмен лиги Уэйн Гретцки помог партнерам отличиться 1963 раза.

Лучшие ассистенты в истории НХЛ

Игрок Страна Матчи Передачи Ср. Уэйн Гретцки Канада 1487 1963 1,32 Рон Фрэнсис Канада 1731 1249 0,72 Марк Мессье Канада 1756 1193 0,68 Рэй Бурк Канада 1612 1169 0,73 Яромир Ягр Чехия 1733 1155 0,67 Пол Коффи Канада 1409 1135 0,81 Джо Торнтон Канада 1645 1095 0,67 Адам Оутс Канада 1337 1079 0,81 Стив Айзерман Канада 1514 1063 0,70 Горди Хоу Канада 1767 1049 0,59

Овечкин сделал очередной шажок к следующей юбилейной отметке — 1300 очков в регулярных чемпионатах. Ранее эта вершина покорялась только 34 игрокам, из которых только суперветеран «Торонто» Джо Торнтон продолжает карьеру. Из действующих игроков 1000 очков также набрали Сидни Кросби, Патрик Марло, Евгений Малкин, Патрик Кейн и Эрик Стаал.

Действующие игроки, набравшие больше 900 очков в НХЛ

Игрок Страна Клуб Матчи О (Г+П) Джо Торнтон Канада Торонто 1645 1518 (423+1095) Александр Овечкин Россия Вашингтон 1167 1294 (712+582) Сидни Кросби Канада Питтсбург 1002 1279 (468+811) Патрик Марло Канада Сан-Хосе 1740 1192 (563+629) Евгений Малкин Россия Питтсбург 925 1087 (420+667) Патрик Кейн США Чикаго 994 1053 (399+654) Эрик Стаал Канада Баффало 1257 1029 (439+590) Райан Гецлаф Канада Анахайм 1071 972 (275+697) Анже Копитар Словения Лос-Анджелес 1091 971 (337+634) Джейсон Спецца Канада Торонто 1143 951 (345+606) Никлас Бэкстрем Швеция Вашингтон 975 951 (252+699)

А вот среди действующих ассистентов Овечкин занимает только 11-е место, немного уступая начавшему сезон-2020/21 в «Баффало» Эрику Стаалу. Правда, в общие топ-50 из этого рейтинга входят лишь Торнтон (7-е место) и Кросби (32-е), тогда как главный подносчик овечкинских снарядов Никлас Бэкстрем в общем зачете только 54-й.

Лучшие ассистенты НХЛ среди действующих игроков

Игрок Страна Клуб Матчи Передачи Джо Торнтон Канада Торонто 1645 1095 Сидни Кросби Канада Питтсбург 1002 811 Никлас Бэкстрем Швеция Вашингтон 975 699 Райан Гецлаф Канада Анахайм 1071 697 Евгений Малкин Россия Питтсбург 925 667 Патрик Кейн США Чикаго 994 654 Анже Копитар Словения Лос-Анджелес 1091 634 Патрик Марло Канада Сан-Хосе 1740 629 Джейсон Спецца Канада Торонто 1143 606 Эрик Стаал Канада Баффало 1257 590 Александр Овечкин Россия Вашингтон 1167 582

В российском ассистентском списке Овечкин располагается на седьмой строчке, подготавливая атаку на позиции Сергея Гончара и Алексея Ковалева. Вероятно, Александр станет пятым россиянином, которому удалось отметиться 600 голевыми передачами. Рекордом страны — 696 пасов — пока владеет Сергей Федоров, но отставание Евгения Малкина стремительно сокращается и составляет сейчас всего 29 пунктов.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ