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Овечкин — в топ-100 лучших ассистентов в истории НХЛ

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 22:25
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Теги:
Все цифры очередного достижения звезды «Вашингтона».

В матче против «Питтбсурга» (5:2) Александр Овечкин сделал 582-ю в карьере голевую передачу и, обойдя канадца Дэйва Бабича, вошел в сотню лучших ассистентов в истории НХЛ. От замыкающего топ-50 шведа Даниэля Альфредссона Овечкина отделяет 131 передача. Мечтать о попадании в десятку лучших российскому снайперу не приходится, ведь для этого будет мало и 1000 голевых пасов. Стоит отметить, что рекордсмен лиги Уэйн Гретцки помог партнерам отличиться 1963 раза.

Лучшие ассистенты в истории НХЛ

Игрок

Страна

Матчи

Передачи

Ср.

Уэйн Гретцки

Канада

1487

1963

1,32

Рон Фрэнсис

Канада

1731

1249

0,72

Марк Мессье

Канада

1756

1193

0,68

Рэй Бурк

Канада

1612

1169

0,73

Яромир Ягр

Чехия

1733

1155

0,67

Пол Коффи

Канада

1409

1135

0,81

Джо Торнтон

Канада

1645

1095

0,67

Адам Оутс

Канада

1337

1079

0,81

Стив Айзерман

Канада

1514

1063

0,70

Горди Хоу

Канада

1767

1049

0,59

Овечкин сделал очередной шажок к следующей юбилейной отметке — 1300 очков в регулярных чемпионатах. Ранее эта вершина покорялась только 34 игрокам, из которых только суперветеран «Торонто» Джо Торнтон продолжает карьеру. Из действующих игроков 1000 очков также набрали Сидни Кросби, Патрик Марло, Евгений Малкин, Патрик Кейн и Эрик Стаал.

Действующие игроки, набравшие больше 900 очков в НХЛ

Игрок

Страна

Клуб

Матчи

О (Г+П)

Джо Торнтон

Канада

Торонто

1645

1518 (423+1095)

Александр Овечкин

Россия

Вашингтон

1167

1294 (712+582)

Сидни Кросби

Канада

Питтсбург

1002

1279 (468+811)

Патрик Марло

Канада

Сан-Хосе

1740

1192 (563+629)

Евгений Малкин

Россия

Питтсбург

925

1087 (420+667)

Патрик Кейн

США

Чикаго

994

1053 (399+654)

Эрик Стаал

Канада

Баффало

1257

1029 (439+590)

Райан Гецлаф

Канада

Анахайм

1071

972 (275+697)

Анже Копитар

Словения

Лос-Анджелес

1091

971 (337+634)

Джейсон Спецца

Канада

Торонто

1143

951 (345+606)

Никлас Бэкстрем

Швеция

Вашингтон

975

951 (252+699)

А вот среди действующих ассистентов Овечкин занимает только 11-е место, немного уступая начавшему сезон-2020/21 в «Баффало» Эрику Стаалу. Правда, в общие топ-50 из этого рейтинга входят лишь Торнтон (7-е место) и Кросби (32-е), тогда как главный подносчик овечкинских снарядов Никлас Бэкстрем в общем зачете только 54-й.

Лучшие ассистенты НХЛ среди действующих игроков

Игрок

Страна

Клуб

Матчи

Передачи

Джо Торнтон

Канада

Торонто

1645

1095

Сидни Кросби

Канада

Питтсбург

1002

811

Никлас Бэкстрем

Швеция

Вашингтон

975

699

Райан Гецлаф

Канада

Анахайм

1071

697

Евгений Малкин

Россия

Питтсбург

925

667

Патрик Кейн

США

Чикаго

994

654

Анже Копитар

Словения

Лос-Анджелес

1091

634

Патрик Марло

Канада

Сан-Хосе

1740

629

Джейсон Спецца

Канада

Торонто

1143

606

Эрик Стаал

Канада

Баффало

1257

590

Александр Овечкин

Россия

Вашингтон

1167

582

В российском ассистентском списке Овечкин располагается на седьмой строчке, подготавливая атаку на позиции Сергея Гончара и Алексея Ковалева. Вероятно, Александр станет пятым россиянином, которому удалось отметиться 600 голевыми передачами. Рекордом страны — 696 пасов — пока владеет Сергей Федоров, но отставание Евгения Малкина стремительно сокращается и составляет сейчас всего 29 пунктов.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ

Игрок

Годы

Матчи

Передачи

Ср.

Сергей Федоров

1990-2009

1248

696

0,56

Евгений Малкин

2006-н.в.

925

667

0,72

Сергей Зубов

1992-2009

1068

619

0,58

Павел Дацюк

2001-2016

953

604

0,63

Алексей Ковалев

1992-2012

1316

599

0,46

Сергей Гончар

1994-2015

1301

591

0,45

Александр Овечкин

2005-н.в.

1167

582

0,50

Александр Могильный

1989-2006

990

559

0,57

Вячеслав Козлов

1991-2010

1182

497

0,42

Игорь Ларионов

1989-2004

921

475

0,52

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