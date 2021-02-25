Капризов сделал чудо-пас и нашел идеального партнера. Российский форвард идет за призом лучшему новичку

Кирилл набрал 6 очков в последних трех матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Миннесота» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Голы: Цуккарелло — 3 (Капризов, Раск), 9:44 — 0:1. Комфер — 2 (Жирар, Тэйвз), 27:21 — 1:1. Паризе — 3 (Дамба, Фолиньо), 32:31 — 1:2. Фолиньо — 4 (мен., Хартман), 35:11 — 1:3. Кадри — 5 (бол., Рантанен, Макар), 43:00 — 2:3. Хартман — 3 (Капризов, Цуккарелло), 51:56 — 2:4. Штурм — 1 (Бьюгстад, Бонино), 52:59 — 2:5. Штурм — 2 (п.в.), 57:32 — 2:6.

Вратари: Грубауэр (56:28 — 57:32) — Кяхкенен.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (10+10+11) — 25 (11+5+9).

Наши: Ничушкин (12.36/2/-1) — Капризов (14.57/1/+1).

25 февраля. Денвер. Ball Arena.

Кирилл Капризов ярко начал свою карьеру в НХЛ, но не покидало ощущение, что в «Миннесоте» ему не хватает партнеров, которые понимали бы его задумки. Кажется, Кирилла успели попробовать во всех возможных сочетаниях. Особой «химии» ни с кем не возникало, но когда восстановился норвежец Матс Цуккарелло, тренеры поставили его в тройку к Капризову. Пусть и не сразу.

Невысокий Цуккарелло, как и Капризов, предпочитает игру в пас и отлично видит площадку. Кирилл уже успел это понять в прошлом матче с «Сан-Хосе» (6:2), когда ему оставалось только подставить клюшку и отправить шайбу в пустые ворота после паса норвежца. Сегодня уже Капризов с центрфорвардом Раском организовали гол для Цуккарелло. Тот, правда, чуть не испортил момент.

В начале третьего периода «Колорадо» сократил отставание до минимума, но тут потрясающий момент сотворил Капризов. Передачей с разворота он нашел Райана Хартмана, который переиграл Грубауэра броском с неудобной.

В Северной Америке впечатлены мастерством Капризова, даже когда он не забивает. Катание у Кирилла действительно идеальное.

Kirill Kaprizov is blowing the minds of opposing team's commentators pic.twitter.com/qJzsdbdYfc — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 25, 2021

В последних трех матчах (именно столько он играет с Цуккарелло и Раском) Капризов набрал шесть очков, а в 16 матчах сезона у него уже 15 (4+11) очков — это лучший результат в «Миннесоте». Пока Кирилл — главный претендент на приз лучшему новичку сезона, но ему еще могут помешать вратарь «Чикаго» Кевин Ланкинен (тот самый, что остановил сборную России на ЧМ-2019) и защитник «Нью-Джерси» Тай Смит. Впрочем, если Капризов и дальше будет играть так, как сегодня, эти конкуренты к концу сезона отпадут.