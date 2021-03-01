Возвращение российского вратаря «Вашингтона» получилось неудачным.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Мальцев — 2 (Суббан, Заха), 6:45 — 1:0. Врана — 7 (Уилсон, Диллон), 15:39 — 1:1. Бэкстрем — 10 (Уилсон, Врана), 22:32 — 1:2. Шарангович — 3 (Вуд, Зэйджак), 23:20 — 2:2. Овечкин — 7 (Эллер, Дженсен), 33:37 — 2:3.

Вратари: Блэквуд (58:13) — Самсонов.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 21 (7+10+4) — 23 (13+9+1).

Наши: Гусев (15.06/0/0), Куликов (16.55/0/+1), Мальцев (9.43/1/+1) —Овечкин (22.41/6/0), Орлов (17.35/0/-1).

28 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.

Второй матч с участием одних и тех же команд за два дня для нынешнего сезона дело обыкновенное. Однако адаптироваться к такому календарю сложно, особенно если речь идет о возрастной команде вроде «Вашингтона». На этой неделе «Кэпиталз» дважды обыграли «Нью-Джерси» (4:3 и 5:2). Каждый раз у столичных хоккеистов в отдельных отрезках возникали большие сложности. Голевые достижения у их капитана Александра Овечкина пока скромные, если сравнивать с тем, что он делал в прошлые годы. Хотя график «очко за игру» (16 в 16 играх) для форварда в возрасте 35 лет смотрится очень солидно. Но разве можно забивать чаще, выходя в одной тройке с Ларсом Эллером и Конором Шири? Понятно, что всегда есть большинство. Главный тренер Питер Лавиолетт в первой половине сезона охотно идет на перестановки в попытке найти нужный баланс. И все-таки от Овечкина всегда ждешь большего в плане заброшенных шайб. Первый для себя момент в матча запорол он самостоятельно, завершив выход «два в одного» после паса Эллера броском во вратаря «Нью-Джерси».

Blackwood stops Ovi on the 2-on-1 with Eller

? @MSGNetworks pic.twitter.com/SYqtgYNLpi — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 28, 2021

Состав «Вашингтона» был интересен первым появлением за полтора месяца в стартовом составе Ильи Самсонова. Он переболел «короной» в достаточно серьезной форме, потом набирал форму в АХЛ и, наконец, получил шанс из-за того, что основному голкиперу Витеку Ванечеку дали передохнуть. Россиянин оказался не до конца готовым к игре. Уже второй бросок «Нью-Джерси» стал голевым. Пропустивший несколько матчей Михаил Мальцев, который выходил в четвертом звене, удачно попал в ближний угол. Для него эта шайба стала второй в НХЛ, первую он забросил в пустые ворота почти две недели в игре с «Рейнджерс». Вина Самсонова была, к сожалению, велика. Он оказался совершенно не готов к броску соотечественника.

«Вашингтон», несмотря на внезапное развитие событий, продолжал оказывать давление на соперника и постоянно создавал опасные моменты у чужих ворот. «Нью-Джерси» молодая, увлекающаяся команда. Мастерства и опыта, чтобы терпеливо придерживаться плана на игру на протяжении всех 60 минут, ей не хватает. Хоккеисты «Кэпиталз» этим удачно пользовались и эффективно использовали быстрые атаки. В начале второго периода гости уже вели в счете, причем силовик Том Уилсон отдал шикарную передачу на Никласа Бэкстрема при выходе «два в одного».

Nicklas Backstrom is a goal scoring machine pic.twitter.com/PUJ8eT1z1D — Washington Capitals (@Capitals) February 28, 2021

На выручку «Девилз» снова пришел Самсонов. Можно порадоваться за белоруса Егора Шаранговича, забившего свой третий гол в сезоне. Но бросок в его исполнении не выглядел смертельно опасным. Голкипер «Кэпиталз» не успел прижать правую руку к туловищу и пропустил шайбу подмышкой.

Игра смотрелась живо и на усталость в середине второго периода не было ни единого намека. Некоторых участников распирало от эмоций, поэтому зрелищная драка защитника Брендена Диллона («Вашингтон») и форварда Нэйтана Бастиан («Нью-Джерси») органично вписалась в общий ход событий.

Самсонов не находил себе места — не сомневаюсь, что он внутренне очень переживал из-за своих ошибок. Временам Илья выглядел совсем потерянным. Для того, чтобы вернуть себе уверенность, ему была нужна помощь полевых игроков. Старший товарищ в лице Овечкина пришел на выручку и в быстрой атаке шикарным броском со средней дистанции попал в мертвую зону для Маккензи Блэквуда. Эта шайба стала для него 713-й в НХЛ. До Фила Эспозито (717 голов), идущего на шестой позиции в списке лучших снайперов всех времен, осталось совсем немного.

В третьем периоде боевой запал со стороны обеих команд испарился. «Вашингтон» уверенно засушил игру, ограничившись в эти 20 минут всего одним броском в створ. «Дэвилз» очень старались, но энергии им тоже не хватало, чтобы включить дополнительную скорость. На последних секундах им сильно не повезло. Кайл Палмиери был первым на шайбе, которая отскочила от Самсонова, и умудрился попасть в оказавшегося на линии огня и стоявшего спиной к бросающему защитника Джона Карлсона.