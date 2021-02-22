Овечкин на пороге еще нескольких рекордов. Какие достижения он установит?

Всего один гол в матче против «Нью-Джерси» приблизил Александра к достижениям сразу в нескольких номинациях.

Александр Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси», во второй раз в сезоне-2020/21 наказав соперника за удаление. Теперь на счету российского форварда 262 гола в большинстве в регулярных чемпионатах НХЛ. Чаще в неравных составах отличались только двое — Бретт Халл (до которого Александру осталось всего три гола) и Дэйв Андрейчак (который реализовал большинство 274 раза).

Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото «СЭ»

Огорчив Аарона Делла, Овечкин продолжил движение и в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ. От занимающего шестое место Фила Эспозито капитана «Кэпиталз» теперь отделяет всего пять голов. Марсель Дионн опережает Александра на 19 шайб, а замыкающий тройку лидеров Яромир Ягр — на 54. Однако рекордный результат Уэйна Гретцки по-прежнему очень далеко: чтобы догнать великого канадца, российскому форварду нужно отличиться 182 раза.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Первый победный гол в сезоне оказался 112-м в коллекции Овечкина. В этой номинации Александра опережают Фил Эспозито, Горди Хоу и Яромир Ягр, причем первых двоих российскому снайперу по силам опередить уже в следующем сезоне, тогда как погоня за великим чехом (разница составляет 23 решающих гола) обещает быть долгой. Кстати, в десятке главных победоносцев присутствует еще один действующий игрок — форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло, делящий седьмое место с отставанием в три гола от Овечкина.