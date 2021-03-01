Сорокину невозможно забить! Он остановил Малкина и сыграл второй матч подряд на «ноль»

Российский вратарь «Айлендерс» не пропускает уже 120 минут.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Вальстрем — 3 (бол., Ледди, Бэйли), 19:20 — 1:0. Пажо — 9 (бол., Бэйли, Вальстрем), 34:56 — 2:0.

Вратари: Сорокин — Десмит (58:24).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 30 (9+16+5) — 20 (2+8+10).

Наши: — - Малкин (18.07/1/0).

1 марта. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин не играл две недели — с того момента, как отыграл на «ноль» в матче с «Баффало». Семен Варламов — стопроцентно основной вратарь команды, но и Сорокин заслужил свой шанс. Стоит ли удивляться, что он снова не пропустил? Ведь сегодня ему снова помогла вся команда. Этого не было на старте сезона, но в последних двух матчах Сорокин точно благодарен полевым игрокам.

Ilya Sorokin gets his second @pepsi shutout of the season! ? pic.twitter.com/AA6QU2PzFW — NHL (@NHL) March 1, 2021

Нельзя сказать, что «Питтсбург» создавал много моментов у ворот «Айлендерс», но Сорокин во всех сыграл очень уверенно. Здесь он, например, грамотно прикрыл ближний угол.

underrated stop by Sorokin on the wraparound pic.twitter.com/wCKyx4ZtfZ — Isles on MSG+ (@IslesMSGN) February 28, 2021

Победу же «Айлендерс» принес Оливер Вальстрем, который сначала реализовал большинство в концовке первого периода, а во втором ассистировал Жан-Габриэлю Пажо.

Wahlstrom doing a little shopping in the TOY DEPARTMENT! pic.twitter.com/oYmasiXqUO — New York Islanders (@NYIslanders) February 28, 2021

Сорокин стал первой звездой матча — кажется, конкурентов при таком счете у него не было.

?? Sorokin

??? Wahlstrom

??? Bailey pic.twitter.com/XFfqJTzilm — New York Islanders (@NYIslanders) March 1, 2021

После матча Варламов поздравил Сорокина с победой — вратарский тандем «Айлендерс» сейчас можно назвать лучшим в лиге.

our FAVORITES pic.twitter.com/i26Df88N3r — New York Islanders (@NYIslanders) March 1, 2021

Свечников-старший снова забил, но «Детройт» на этот раз вынесли

«Чикаго» — «Детройт» — 7:2 (2:1, 0:0, 5:1)

Голы: Задоров — 1 (Кемпф), 11:41 — 1:0. Карпентер — 2 (Митчелл, Хаймор), 17:13 — 2:0. Ганье — 4 (Меррилл, Наместников), 17:51 — 2:1. Зутер — 7 (Кейн, Дебринкэт), 41:32 — 3:1. Карпентер — 3 (бол., Дебринкэт, Боквист), 47:06 — 4:1. Кейн — 11 (Дебринкэт), 49:10 — 5:1. Свечников — 2 (бол., Гронек, Эрне), 52:11 — 5:2. Кубалик — 8 (Хагель), 54:14 — 6:2. Дебринкэт — 11 (де Хаан, Кейн), 55:23 — 7:2.

Вратари: Ланкинен — Грайсс.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (12+10+10) — 46 (21+10+15).

Наши: Задоров (19.36/2/+2) — Наместников (19.48/2/0), Свечников (11.44/3/-2).

1 марта. Чикаго. United Center.

Форвард «Детройта» Евгений Свечников шикарно вернулся в НХЛ после отсутствия в полтора года — вчера в матче с «Чикаго» (5:3) он набрал 2 (1+1) очка. Старший брат звезды «Каролины» Андрея Свечникова за это время пережил тяжелую травму, нахождение в фарм-клубе и запасе. В его игре с первых секунд видно огромное желание, и непонятно, почему Евгения раньше не поставили в состав. В «Детройте» инертных хоккеистов хватает, а тех, кто «горит» — очень мало.

Сегодня Свечников опять забил. В большинстве он получил шайбу в левом круге вбрасывания и с кистей отправил ее над плечом вратаря в ближний угол. Ланкинен, отразивший сегодня 44 из 46 бросков, был бессилен.

Evgeny Svechnikov strikes again (on the power play, no less)! #LGRW pic.twitter.com/lf6QB3opvE — Ryan Hana (@RyanHanaWWP) March 1, 2021

Правда, к этому моменту у «Детройта» уже не было шанса на положительный результат — Свечников лишь сократил отставание до трех шайб. А начал голевую феерию «Чикаго» российский защитник Никита Задоров, классно подключившийся к атаке. Для него этот гол стал первым в сезоне: в новой команде Задоров уделяет нападению еще меньше времени, чем в «Колорадо».

BOOM! Nikita Zadorov picks his corner for his first goal as a Blackhawk.



NBCSN | #CHIvsDET pic.twitter.com/f0uNdlH8Iy — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) March 1, 2021

Главным героем матча стал звездный форвард «Блэкхокс» Патрик Кейн. Забросив эффектную шайбу в середине третьего периода, он достиг отметки в 400 голов за карьеру в регулярных чемпионатах. Причем сразу после матча заявил, что уже хочет выбить 500 шайб.

?

?

?

?



Check out Patrick Kane's 400th career goal. It's a beauty. #SHOWTIME pic.twitter.com/CSVm7fUpHk — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) March 1, 2021

Пока у Кейна неплохо получается тащить на себе: в Центральном дивизионе «Чикаго» идет на третьем месте, хотя перед сезоном молодой команде предрекали роль аутсайдера. Сам Патрик же вышел на второе место в списке лучших бомбардиров с 34 (11+23) очками в 23 матчах — впереди только Коннор Макдэвид.