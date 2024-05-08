Минута молчания памяти павших в борьбе с фашизмом: во сколько начнется и как пройдет
Минута молчания объявлена 9 мая в день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начиная с 18.55 по московскому времени по всей России почтят память павших в ВОВ в борьбе с фашизмом.
Прямую онлайн-трансляцию минуты молчания увидеть на главных телеканалах России: Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие. Начало прямого эфира — 18.55.
В четверг, 9 мая 2024 года, будет праздноваться 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Традиционно главным мероприятием станет парад военной техники и военнослужащих на Красной площади в Москве. Обычно празднование завершается салютом.
Прогремит ли он на Красной площади в 2024 году, станет известно ближе к дате. Салют на День Победы в Москве обычно начинается в 22.00 и продолжается около 10 минут.