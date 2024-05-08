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Сегодня, 18:55

Минута молчания памяти павших в борьбе с фашизмом: во сколько начнется и как пройдет

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Минута молчания объявлена 9 мая в день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Фото Global Look Press

Минута молчания объявлена 9 мая в день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начиная с 18.55 по московскому времени по всей России почтят память павших в ВОВ в борьбе с фашизмом.

Прямую онлайн-трансляцию минуты молчания увидеть на главных телеканалах России: Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие. Начало прямого эфира — 18.55.

«Минута молчания» впервые вышла в эфир в 1965 году. Вот уже 50 лет она ежегодно объявляется по всей стране 9 мая в 18.55 в теле- и радиоэфире. Это дань памяти погибшим в годы войны.

В четверг, 9 мая 2024 года, будет праздноваться 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Традиционно главным мероприятием станет парад военной техники и военнослужащих на Красной площади в Москве. Обычно празднование завершается салютом.

Прогремит ли он на Красной площади в 2024 году, станет известно ближе к дате. Салют на День Победы в Москве обычно начинается в 22.00 и продолжается около 10 минут.

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