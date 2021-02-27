«Рейнджерс» и без Панарина разгромили лидера НХЛ. Помог другой российский нападающий

Павел Бучневич забил отличный гол.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Бостон» — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Голы: Готье — 2 (Линдгрен), 13:16 — 1:0. Строум — 6 (Крайдер), 22:32 — 2:0. Бержерон — 8 (Пастрняк, Маршан), 24:02 — 2:1. Блэкуэлл — 4 (бол., Фокс, Строум), 38:52 — 3:1. Крайдер — 9 (Строум), 39:04 — 4:1. Бучневич — 5 (Фокс, Линдгрен), 41:45 — 5:1. Бродзински — 1 (Руни, Смит), 43:43 — 6:1. Маршан — 10 (Пастрняк, Зборжил), 47:51 — 6:2.

Вратари: Георгиев — Раск.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (9+15+10) — 33 (6+16+11).

Наши: Бучневич (14.16/6/+1) — -.

27 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Впервые в сезоне на трибуны «Мэдисон-Сквер-Гарден» пустили зрителей. Их было немного из-за всем понятных ограничений, но даже двухтысячная аудитория в нынешнее время способна помочь родной команде. «Рейнджерс» по-прежнему вынуждены обходиться без Артемия Панарина, Джейкоба Трубы, Каапо Какко и Филипа Хытила.

В первом периоде об этих потерях никто не вспоминал. Превосходство хозяев по всем параметрам было очевидным. Скорости, объем катания, агрессия, количество силовых приемов (17-8 в пользу нью-йоркцев) и бросков (9-6), огромная самоотдача со стороны «рейнджеров» заставляли хоккеистов «Бостона» по большой части отбиваться. Даже у ведущей тройки Брэд Маршанд-Патрис Бержерон-Давид Пастрняк поначалу почти ничего не получалось из-за внушительного физического давления со стороны соперника. То же самое можно было сказать и об остальных звеньях. Такими плюшевыми «Медведей» видишь очень редко.

Вратарю Раску скучать не приходилось, и пару раз ему удалось лишь в последний момент остановить шайбу на ленточке, спасая свою команду от почти неминуемого гола. Не справился финн, перекрытый несколькими игроками, только с заурядным по силе броском форварда третьего звена нью-йоркцев Жюльена Готье в ближний угол.

Second goal of his career.



First in front of our fans. ? pic.twitter.com/YJQPkhzP02 — New York Rangers (@NYRangers) February 27, 2021

«Бостон» с трудом унес ноги на первый перерыв, уступая всего лишь в одну шайбу. Гости неплохо смотрелись в большинстве, но выпад Алексиса Лафренье выглядел в разы опаснее — Раску на помощь пришла перекладина. Юный форвард «Рейнджерс», повышенный до ведущего звена в компанию к Мике Зибанежаду и Павлу Бучневичу, действовал хорошо.

«Бостон» лихо начал второй период, снова получил возможность поиграть в большинстве и, казалось, прибрал инициативу к своим рукам. Перекладина ворот Александра Георгиева приняла на себя шайбу после броска Джека Стадники и в ответной атаке хозяева увеличили свое преимущество. Надо отдать должное юному Лафренье — его пас от левого борта на свободное место под бросок Райану Строуму получился великолепным.

«Брюинз» — очень опытная команда, чтобы долго переживать по такой ерунде и мучиться вопросом, как жить дальше. Первая тройка быстро нарисовала ответный гол, настолько красиво оставив в дураках всю оборону соперника, что Бержерону оставалось лишь подставить клюшку, оказавшись в полном одиночестве прямо перед носом у Георгиева.

Дрогнуть в такой ситуации, когда соперник превращается на глазах в разъяренного зверя, проще простого. Особенно для не самой боевитой и крепкой духом команды как «Рейнджерс». Однако после того, как «Бостон» расправился на берегу высокогорного озера Тахо под открытым небом с «Филадельфией» (7:3), его визит в Нью-Йорк превратился в кошмар протяженностью в две серии. В первой части разбушевались «Айлендерс», победившие со счетом 7:2. Во второй то же самое едва не повторили их соседи, забросившие на одну шайбу меньше.

Без Панарина и с никак не могущим набрать лучшую форму Микой Зибанежадом лучше остальных, если принимать во внимание только набранные очки, смотрится Райан Строум (два гола и пять результативных передач в последних четырех играх). Но иногда требуется включать режим «иду до конца».

Павел Бучневич с возрастом стал стабильнее, хотя далеко не в каждом матче берет на себя роль лидера. Именно сегодня россиянин с утроенной активностью лез в единоборства, что для форварда первого звена любой команды за исключением вашингтонца Тома Уилсона все-таки редкость. Силовой прием Бучневича против лидера «Бостона» Маршанда в другой раз мог быть оценен арбитрами как удар в колено, но на этот раз они закрыли глаза. Форвард «Брюинз» потом вернулся на лед и даже забил, когда счет уже был 1:6.

#NHLBruins Brad Marchand slow to get off the ice after this bump from #NYR Pavel Buchnevich.

? @MSGNetworks pic.twitter.com/22uluivAPC — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 27, 2021

После этого столкновения «Брюинз» пропустили дважды до конца второго периода и так не пришли в себя. Попытка устроить стычки, чтобы подзарядиться энергией, смотрелись жалко. Бучневич, почувствовав безнаказанность, полностью раскрепостился и отметился заброшенной шайбой.