«Даллас» — «Колорадо»: видеообзор матча

«Колорадо» переиграл «Даллас» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3 ОТ. После первого периода «Старз» выигрывали со счетом 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 19 из 22 бросков по своим воротам. Форвард Валерий Ничушкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

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