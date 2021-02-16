В канадском дерби устроили побоище из-за вратаря, а аутсайдер сотворил камбэк с 1:5 благодаря россиянам!

Евгений Дадонов сделал дубль, а Артем Зуб забил первый гол в сезоне.

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«Торонто» — «Оттава» — 5:6 ОТ (2:1, 3:1, 0:3, 0:1)

Голы: Мэттьюс — 12 (Торнтон, Марнер), 6:32 — 1:0. Бойд — 2 (Спецца), 10:29 — 2:0. Батерсон — 2 (Штюцле), 12:40 — 2:1. Энгвалль — 1 (Керфут, Броди), 21:49 — 3:1. Торнтон — 2 (Мэттьюс), 29:51 — 4:1. Мэттьюс — 13 (бол., Райлли, Таварес), 39:01 — 5:1. Пол — 3 (мен., Уотсон), 39:51 — 5:2. Зуб — 1 (Тирни, К. Браун), 40:41 — 5:3. К. Браун — 3 (Уайт, Шабо), 45:52 — 5:4. Дадонов — 5 (Ткачак, Норрис), 57:59 — 5:5. Дадонов — 6 (Шабо, Пол), 62:19 — 5:6.

Вратари: Андерсен — Хегберг (57:38 — 57:59).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 38 (13+11+12+2) — 31 (4+15+10+2).

Наши: Михеев (12.50/1/-1) — Анисимов (8.48/3/-1), Дадонов (17.46/3/+2), Зайцев (22.42/0/+1), Зуб (12.14/3/+1).

16 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.

Смотреть игры «Оттавы» в нынешнем сезоне бывает невыносимо скучно даже болельщикам этой команды. Но сегодня был совершенно не тот случай. «Сенаторз» на пару с «Мэйпл Лифс» устроили настоящее голевое пиршество, а в матче произошло сразу несколько знаменательных событий.

После своего недавнего интервью для СЭ российский защитник «Оттавы» Артем Зуб решил, что пора уже ему не только игровым временем блистать, но и шайбу забросить. «Есть моменты, когда нападающим надо помочь. Но я бы не сказал, что у меня очень хорошо получается», — скромничал Артем. На деле же все оказалось совсем иначе. Посмотрите, как уверенно сыграл впереди россиянин.

Out of the box and STRAIGHT into the net.



What a way to score your first career NHL goal, Artem Zub?? pic.twitter.com/36bT9eVQdy — NHL (@NHL) February 16, 2021

Примечательно, что Зуб начал камбэк для своей команды, которая проигрывала со счетом 1:5. До этого момента страсти так сильно кипели, что Брэди Ткачак готов был подраться даже с голкипером «Торонто» Фредериком Андерсеном. В итоге за последнего вступился Джейк Маззин, и драка удалась на славу.

The Tkachuk brothers are living in the Leafs goalies kitchen pic.twitter.com/QGCXfSmth1 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) February 16, 2021

После этого «Оттава» совершила мощнейший камбэк (после второго периода команда проигрывала 2:5), который за две минуты до финальной сирены завершил Евгений Дадонов.

EVGENII DADONOV TIES IT UP AT 5 FOR THE SENATORS! HOLY COW, WHAT A COMEBACK!#GoSensGo pic.twitter.com/vR52yHxwkQ — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 16, 2021

Российский форвард стал героем и в овертайме. В последних пяти матчах Дадонов забил пять голов и теперь напоминает образец себя прошлого сезона. Кстати, россиянин стал первым игроком в истории клуба, забросившим в овертайме после камбэка в четыре шайбы.

DADONOV WINS IT FOR #GOSENSGO



DOWN 5-1 IN THE SECOND PD THEY WIN 6-5!!! pic.twitter.com/ypD4fsCkeI — That's Hockey Talk (@ThatsHockeyTalk) February 16, 2021

Кажется, черная полоса для Евгения начинает потихоньку заканчиваться. А вот «Оттава» хоть и выиграла второй матч подряд, по-прежнему выглядит главным аутсайдером сезона. Пока совершенно не верится, что в этом плане что-то может измениться.

В составе «Торонто» нельзя не отметить Джо Торнтона. 41-летнйи ветеран восстановился после перелома ребра и в первом же матче после возвращения записал на свой счет 2 (1+1) очка. Теперь в карьере легендарного канадца 390 игр с минимум двумя набранными баллами.

Форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс продлил свою результативную серию до десяти матчей. В следующей игре он может превзойти результат Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, которые в текущем сезоне также отметились подобной серией.