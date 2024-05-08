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Кержаков проходит стажировку в «Севилье»

Виктория Кравченко
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Александр Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский тренер Александр Кержаков проходит стажировку в испанском клубе «Севилья». 5 мая он посетил игру 34-го тура ла лиги «Севилья» — «Гранада» (3:0).

«Я нахожусь в Севилье, потому сейчас есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе. Посещение матчей с «Гранадой» и «Вильрреалом» — часть стажировки», — цитирует Кержакова ТАСС.

Он рассказал, что договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, с которым знаком со времен игры в «Севилье». Он также поделился с изданием тем, что на стажировке пообщался с главным тренером Кике Флоресом и посетил тренировки команды.

Кержаков выступал за «Севилью» с 2007 по 2008 год. В составе команды он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании. Последним местом работы 41-летнего Кержакова был сербский «Спартак».

После 34 туров ла лиги «Севилья» набрала 41 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: https://tass.ru/sport/20740057
Александр Кержаков
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
9
 Вильярреал 34 12 9 13 56-58 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 34 11 8 15 32-38 41
12
 Севилья 34 10 11 13 45-46 41
13
 Осасуна 34 11 6 17 37-51 39
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
16
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
17
 Мальорка 34 6 14 14 27-40 32
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 34 4 9 21 36-64 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
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38 тур
10.05 22:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
 - : -
11.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
11.05 19:30
Гранада – Реал
 - : -
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 - : -
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
 - : -
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Валенсия – Р. Вальекано
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Реал

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Александр Серлот

Вильярреал

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Алекс Баэна

Вильярреал

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Нико Уильямс

Атлетик

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Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 24 1 6
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