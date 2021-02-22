Пробуждение Овечкина. Забил победный гол, догнал Лемье и прервал нелепую черную серию «Вашингтона»

У «Нью-Джерси» первый гол в сезоне забил Никита Гусев.

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Юнссон — 3 (бол., Палмиери, Заха), 9:35 — 0:1. Хьюз — 4 (Юнссон, Палмиери), 23:55 — 0:2. Оши — 3 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 33:38 — 1:2. Карлсон — 5 (Диллон, Врана), 49:16 — 2:2. Оши — 4 (бол., Кузнецов, Эллер), 51:53 — 3:2. Овечкин — 6 (бол., Оши, Бэкстрем), 56:56 — 4:2. Гусев — 1 (Сиверсон), 59:49 — 4:3.

Вратари: Андерсон — Делл (57:20).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 41 (11+15+15) — 25 (10+5+10).

Наши: Кузнецов (12.48/2/+1), Овечкин (16.43/2/0), Орлов (20.06/5/0) — Гусев (15.07/3/-1), Куликов (19.43/1/0), Мальцев (12.24/3/-1).

21 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» безобразно проводит дневные матчи, ранее проиграв в нынешнем чемпионате во всех пяти случаях. С учетом того, что «Кэпиталз» — возрастная команда, то от второй такой встречи за два дня не приходилось ждать ничего позитивного.

Главный тренер Питер Лавиолетт, огорченный безыдейным поражением от «Рейнджерс» (1:4), попытался взбодрить своих парней серией перестановок. В воротах впервые с марта, тогда выступая еще за «Оттаву», игру начал 39-летний ветеран Крэйг Андерсон. В нынешнем сезоне он лишь раз вышел на замену по ходу матча вместо Витека Ванечека. В аккуратных словах Лавиолетта о том, что отозванному из АХЛ Илье Самсонову потребуется время для набора формы, можно разглядеть недовольство состоянием россиянина. Голкипер переболел «короной», что тянет на оправдание. Однако он уже упустил несколько шансов закрепиться на позиции основного вратаря и сейчас ему придется выгрызать себе место. Пока ему не нашлось места даже в заявке.

Неплохо прибавивший в последнее время Дмитрий Орлов был повышен до второй пары защитников. Евгения Кузнецова убрали от Александра Овечкина, поменяв местами с Никласом Бэкстремом. Ти Джей Оши и вовсе очутился в третьей тройке. Если Лавиолетт хотел таким образом разбудить команду, то поначалу ничего не получилось. К середине стартового периода более молодые «Дьяволы» вели по броскам с внушительной разностью (7-0) и преобразовали свое видимое превосходство в заброшенную шайбу, отлично реализовав большинство.

В составе «Нью-Джерси» впервые за три недели появился Никита Гусев, сидевший в изоляции. Его отправили в третью тройку к соотечественнику и бывшему одноклубнику по СКА Михаилу Мальцеву, а также ветерану Трэвису Зэйджаку. Именно этот канадец попал в центр всеобщего внимания, поскольку проводил тысячную игру в составе «Девилз». Он вслед за Овечкиным стал всего вторым хоккеистом, выбранном на драфте-2004, достигшим этой внушительной отметки. До Зэйджака лишь 66 игрокам за всю историю лиги удалось провести тысячу матчей за одну команду.

Today, Travis Zajac will become the 67th player in @NHL history to play 1,000 games with one team.



That's a pretty cool & exclusive club. He represents everything a #NJDevils player should be.



Congratulations to him. pic.twitter.com/CNPWWLv7aQ — Devils Insiders (@DevilsInsiders) February 21, 2021

Еще одной неожиданностью стало появление в стартовом составе Аарона Делла. Вратарь, ранее выступавший в «Сан-Хосе», считался третьим по ранжиру в «Нью-Джерси». С марта у него не было игровой практики. Это не помешало ему остановить атакующий порыв проснувшихся после гола Андреаса Юнссона «Кэпиталз». Уже во втором периоде за Делла сыграла штанга, принявшая на себя шайбу после хлесткого броска Овечкина.

Основные козыри нынешнего «Нью-Джерси» — сплоченность, молодость и скорость. Этих качеств хватило, чтобы достойно противостоять звездному и опытному «Вашингтону». Первый номер драфта-2019 Джек Хьюз в дебютном сезоне в НХЛ смотрелся бледно. В 18 лет со своими скромными габаритами его постоянно оттирали от шайбы и не давали проявить свой атакующий талант. За длинное межсезонье американец окреп, прибавил в «физике» и сейчас без оговорок считается самым опасным форвардом в «Нью-Джерси». Это отчетливо заметно почти в каждой смене. Гол, забитый им в контратаке, начался с ловкого отбора шайбы в собственной зоне у опытного Ника Дауда. Оппонент выше Хьюза на голову, но был оставлен в дураках и залп не сумел как следует доработать в обороне.

Лавиолетт не успокаивался и менял сочетания, словно гадалка, раскладывающая карты — в центр к Овечкину отправил Ларса Эллера, Бэкстрема объединил с Оши. «Вашингтон» набирал обороты, и ответная шайба выглядела абсолютно логичной. Оши на подправлении сыграл без шансов для Делла. «Нью-Джерси» гнулся, но не ломался и терпеливо держал оборону.

Tip drill 101 pic.twitter.com/dZnOLTcF2t — Washington Capitals (@Capitals) February 21, 2021

Гусев мог забить в начале третьего периода, но на помощь Андерсону пришла штанга. Разочарование россиянина, игравшего качественно, несмотря на долгий перерыв, читалось за тысячи километров. Количество не использованных им голевых шансов в сезоне ушло на второй десяток.

Оши стал лучшим игроком у «Вашингтона», что легко понять при изучении послематчевого протокола. Но роль Овечкина в успешном камбэке тоже оказалась очень важной. Русский снайпер удачно проявил себя в большинстве, хотя дело обошлось без фирменных бросков из левого круга вбрасывания. Сначала он своей огромной фигурой и последующим прыжком начисто перекрыл обзор Деллу.

That'll be ?? donuts for Oshbabe, plz pic.twitter.com/Iu0DPb2x1l — Washington Capitals (@Capitals) February 21, 2021

Шайба, заброшенная Овечкиным почти с линии ворот после отменного паса Оши, стала победной. Россиянин, как выяснили дотошные североамериканские статистики, сравнялся с Марио Лемье по забитым голам в большинстве в домашних играх (132).

Блестящие действия «Кэпиталз» в большинстве стали ключевыми в матче. Бившихся до конца хоккеистов «Нью-Джерси» было даже жаль — они выложились по полной программе. Приятным событием напоследок оказалась первая в сезоне шайба Гусева. Он прочитал ситуацию и первым оказался на отскоке. Возможно, этот гол поможет ему лично изменить пока неудачно складывающий сезон.