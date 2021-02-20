Панарин по-королевски сокрушил «Вашингтон». А Овечкин уже полмесяца без голов: он лез на пятак вместо выстрелов с любимой точки

Из россиян «Кэпиталз» отличился только Дмитрий Орлов.

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Крайдер — 5 (бол., Панарин, Строум), 14:57 — 0:1. Лафренье (Панарин, Битетто), 37:44 — 0:2. Строум — 5 (Линдгрен, Бучневич), 38:43 — 0:3. Орлов — 1, 39:21 — 1:3. Зибанежад — 2 (мен., п.в., Бучневич), 57:48 — 1:4.

Вратари: Ванечек (56:20 — 57:27, 57:31 — 57:48) — Шестеркин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (8+11+9) — 24 (6+13+5).

Наши: Кузнецов (20.01/1/-1), Овечкин (21.27/4/-1), Орлов (17.37/3/+1) — Бучневич (18.05/4/+2), Панарин (16.17/1/0).

20 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

Неудачно начав сезон, «Рейнджерс» рискуют не попасть в плей-офф — сейчас первые четыре строчки в Восточном дивизионе занимают «Бостон», «Филадельфия», «Айлендерс» и «Вашингтон». Пятый — «Питтсбург», который подобрался к лидерам вплотную. Понятно, что команды будут до конца регулярного чемпионата встречаться друг с другом, но если сейчас дать соперникам большой задел, то остаток сезона будешь просто доигрывать.

Настоящим лидером себя проявил Артемий Панарин. В прошлом матче с «Филадельфией» (3:2 Б) он стал первой звездой, сделав передачу и реализовав решающий буллит, но сегодня он сделал еще больше для победы. В первом периоде после броска российского нападающего в большинстве Крис Крайдер добил шайбу в ворота с пятака.

Second time's the charm. ? pic.twitter.com/t9vn0nh5Lj — New York Rangers (@NYRangers) February 20, 2021

Первый номер драфта-2020 Алексис Лафренье не оправдывает ожиданий на старте сезона — в 15 первых матчах он набрал лишь 1 (1+0) очко. Может, канадец просто редко играет с Панариным? Во втором периоде Артемий нашел партнера передачей на пятаке, и Лафренье наконец-то показал класс.

Artemi Panarin to Alexis Lafreni?re.



You absolutely love to see it. pic.twitter.com/SEOCm844lQ — New York Rangers (@NYRangers) February 20, 2021

Райан Строум играет в одной тройке с Панариным, но в его голе обошлось без участия Артемия.

У «Вашингтона» в нападении мало что получалось, и тут неожиданно роль лидера атаки на себя взял защитник Дмитрий Орлов. Он забрал шайбу у борта и с острого угла пробил Игоря Шестеркина.

Александр Овечкин не забил уже в четвертом матче подряд. После игры с «Филадельфией», в которой форвард набрал 4 (2+2) очка, он бросил 15 раз, но ни один его бросок не достиг цели. А сегодня в большинстве Овечкин почему-то часто шел на пятак вместо того, чтобы ждать передачи в левом круге вбрасывания — своей излюбленной точке. Возможно, в «Вашингтоне» искали способ запутать соперника, который автоматически ждет щелчков Овечкина. Но запутали только себя.

#ALLCAPS Nueva situaci?n de PP para los Caps y la misma intensidad sobre Ovechkin ?? para evitar el remate desde su posici?n favorita. Rooney le acompa?a hasta al lavabo si es necesario y en cuanto le llega el puck, se lanzan dos jugadores a por el: pic.twitter.com/plFLOPCzrN — Iv?n Ortiz (@iortizm) February 20, 2021

У Остона Мэттьюса из «Торонто» уже 16 шайб в этом сезоне — похоже, 10-й «Морис Ришар» Овечкин в этом году не заберет. У Александра пока всего пять голов, и с каждым матчем забивать все сложнее.