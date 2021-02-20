Панарин по-королевски сокрушил «Вашингтон». А Овечкин уже полмесяца без голов: он лез на пятак вместо выстрелов с любимой точки
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Крайдер — 5 (бол., Панарин, Строум), 14:57 — 0:1. Лафренье (Панарин, Битетто), 37:44 — 0:2. Строум — 5 (Линдгрен, Бучневич), 38:43 — 0:3. Орлов — 1, 39:21 — 1:3. Зибанежад — 2 (мен., п.в., Бучневич), 57:48 — 1:4.
Вратари: Ванечек (56:20 — 57:27, 57:31 — 57:48) — Шестеркин.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 28 (8+11+9) — 24 (6+13+5).
Наши: Кузнецов (20.01/1/-1), Овечкин (21.27/4/-1), Орлов (17.37/3/+1) — Бучневич (18.05/4/+2), Панарин (16.17/1/0).
20 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
Неудачно начав сезон, «Рейнджерс» рискуют не попасть в плей-офф — сейчас первые четыре строчки в Восточном дивизионе занимают «Бостон», «Филадельфия», «Айлендерс» и «Вашингтон». Пятый — «Питтсбург», который подобрался к лидерам вплотную. Понятно, что команды будут до конца регулярного чемпионата встречаться друг с другом, но если сейчас дать соперникам большой задел, то остаток сезона будешь просто доигрывать.
Настоящим лидером себя проявил Артемий Панарин. В прошлом матче с «Филадельфией» (3:2 Б) он стал первой звездой, сделав передачу и реализовав решающий буллит, но сегодня он сделал еще больше для победы. В первом периоде после броска российского нападающего в большинстве Крис Крайдер добил шайбу в ворота с пятака.
Second time's the charm. ? pic.twitter.com/t9vn0nh5Lj— New York Rangers (@NYRangers) February 20, 2021
Первый номер драфта-2020 Алексис Лафренье не оправдывает ожиданий на старте сезона — в 15 первых матчах он набрал лишь 1 (1+0) очко. Может, канадец просто редко играет с Панариным? Во втором периоде Артемий нашел партнера передачей на пятаке, и Лафренье наконец-то показал класс.
Artemi Panarin to Alexis Lafreni?re.— New York Rangers (@NYRangers) February 20, 2021
You absolutely love to see it. pic.twitter.com/SEOCm844lQ
Райан Строум играет в одной тройке с Панариным, но в его голе обошлось без участия Артемия.
Mark it down: No. 100 of @strome18's career. pic.twitter.com/3SzKuy1HKi— New York Rangers (@NYRangers) February 20, 2021
У «Вашингтона» в нападении мало что получалось, и тут неожиданно роль лидера атаки на себя взял защитник Дмитрий Орлов. Он забрал шайбу у борта и с острого угла пробил Игоря Шестеркина.
Orly SCOARRRRR pic.twitter.com/kttxxOFlS9— Washington Capitals (@Capitals) February 20, 2021
Александр Овечкин не забил уже в четвертом матче подряд. После игры с «Филадельфией», в которой форвард набрал 4 (2+2) очка, он бросил 15 раз, но ни один его бросок не достиг цели. А сегодня в большинстве Овечкин почему-то часто шел на пятак вместо того, чтобы ждать передачи в левом круге вбрасывания — своей излюбленной точке. Возможно, в «Вашингтоне» искали способ запутать соперника, который автоматически ждет щелчков Овечкина. Но запутали только себя.
#ALLCAPS Nueva situaci?n de PP para los Caps y la misma intensidad sobre Ovechkin ?? para evitar el remate desde su posici?n favorita. Rooney le acompa?a hasta al lavabo si es necesario y en cuanto le llega el puck, se lanzan dos jugadores a por el: pic.twitter.com/plFLOPCzrN— Iv?n Ortiz (@iortizm) February 20, 2021
У Остона Мэттьюса из «Торонто» уже 16 шайб в этом сезоне — похоже, 10-й «Морис Ришар» Овечкин в этом году не заберет. У Александра пока всего пять голов, и с каждым матчем забивать все сложнее.
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