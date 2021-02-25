Ночь российских вратарей в НХЛ: никто не смог забить Василевскому и Худобину!

Антон сделал невероятный сэйв.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Даллас» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Клингберг — 3 (Павелски, Дикинсон), 0:53 — 0:1. Линделл — 2 (Факса, Даулинг), 42:17 — 0:2. Кивиранта — 2 (п.в., Павелски), 56:26 — 0:3.

Вратари: Дриджер (55:46 — 56:26) — Худобин (0:51 — 0:53).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 43 (17+14+12) — 26 (9+11+6).

Наши: — - Гурьянов (16.27/0/0).

Майами. BB&T Center.

«Даллас» проиграл шесть последних матчей (три из них — в овертайме), и чтобы не отпустить соперников слишком далеко, сегодня команде было необходимо выигрывать в гостях у «Флориды». В отсутствие в воротах «Пантерз» Сергея Бобровского это было непросто, но в итоге «Старс» сумели дважды поразить ворота Криса Дриджера. А главным героем матча стал вратарь «Далласа» Антон Худобин, отразивший все 43 броска по своим воротам.

Россиянин стал всего лишь вторым вратарем в истории клуба, отыгравшим два матча на «ноль» и отразившим при этом более 40 бросков.

Anton Khudobin of the STARS recorded 40+ saves in a shutout for the second time in his NHL career, following Dec. 27, 2018 when he had 49 in a 2-0 win at Nashville. pic.twitter.com/kQICgOlFyu — COACH FRENCHY HOCKEY NATION LIVE SHOW (@CoachFrenchy10X) February 25, 2021

Главный сэйв в матче Худобин совершил в середине второго периода, в прыжке потащив бросок Картера Верхаге, а до этого он отразил еще два броска.

Забить в ближний угол Худобину сегодня также было нереально.

Завтра команды сыграют повторный матч, но выйдет ли на лед Худобин после такого изнуряющего вечера? Сегодня Антон по праву был признан первой звездой игры, а на пресс-конференции признался: «В моей карьере были хорошие игры, были и плохие. Может быть, это один из лучших матчей, я не знаю, не смотрю на это. Я просто рад победе».

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Колтон — 1 (Хедман, Киллорн), 6:43 — 1:0. Коулман — 4 (бол., Гурд, Марун), 17:27 — 2:0. Гудроу — 4 (п.в., Киллорн), 59:25 — 3:0.

Вратари: Василевский — Неделькович (56:53 — 59:25).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (12+11+5) — 25 (8+8+9).

Наши: Волков (8.32/0/0), Сергачев (20.29/2/0) — Свечников (19.04/4/-1).

Тампа. Amalie Arena.

У Андрей Василевского в матче с «Каролиной» (3:0) было не так много работы, как у Худобина: в обороне «Тампа» сыграла отлично и не позволила сопернику создать много моментов.

Пожалуй, лучшая возможность отличиться была у Фогеле, который замыкал на дальней штанге передачу Слэвина в касание, но Василевский успел отразить шайбу щитком.

Dave Mishkin calls Vasilevskiy's stretching save to rob Warren Foegele #GoBolts pic.twitter.com/J9NOPjn6OY — Bucs Rays Bolts (@BucsRaysBoltsYT) February 25, 2021

Российский вратарь стал третьей звездой матча, а главным героем стоит признать форварда-дебютанта Росса Колтона, который отличился в своей первой же игре в НХЛ. Здесь большая заслуга принадлежит Виктору Хедману, который обострил игру, проехав за воротами и сделал передачу на пятак Колтону.

Colton buries it for his first NHL goal!! ? pic.twitter.com/D1n5oryJoO — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 24, 2021

Команды провели между собой три последних матча, и с каждой игрой «Тампа» все увереннее противостоит мощной атаке «Харрикейнз» во главе со Свечниковым и Ахо. Сначала пропустили четыре гола (0:4), потом — два (4:2), а сегодня успешно «засушили» матч.