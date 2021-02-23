Капризов снова в огне. Он установил новый рекорд своего клуба

Его «Миннесота» разделалась с «Сан-Хосе» (6:2). В этом же матче русский защитник проиграл свою первую драку в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Голы: Бернс — 4 (Майер, Балцерс), 0:45 — 1:0. Цуккарелло — 2 (Раск, Капризов), 7:49 — 1:1. Капризов — 4 (Цуккарелло, Соуси), 8:00 — 1:2. Коул — 1 (Хартман, Фолиньо), 23:36 — 1:3. Фолиньо — 3 (Хартман, Паризе), 30:48 — 1:4. Кутюр — 10 (Кейн, Лабанк), 31:57 — 2:4. Бродин — 3 (бол., Цуккарелло, Раск), 37:25 — 2:5. Раск — 5 (п.в., Коул, Цуккарелло), 56:57 — 2:6. Вратари: Джонс (Дубник, 30:48, 54:50 — 56:57) — Кяхкенен. Штраф: 11 — 11. Броски: 33 (13+11+9) — 34 (12+12+10). Наши: Кныжов (16.22/0/-2) — Капризов (14.49/2/+3).

23 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.

Рекорд

После феноменального дебюта в НХЛ Кирилл Капризов ненадолго ушел в тень. Нападающий «Миннесоты» отклонился от графика «очко за игру», но тем не менее оставался в топ-2 бомбардиров команды и для новичка лиги показывал качественный хоккей. Главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон не стесняется хвалить Капризова, который добавил красок тусклому нападению его команды. Да, у Кирилла случаются ошибки в обороне, но по части созидания в атаке ему практически нет равных.

В матче с «Сан-Хосе» Капризов продлил свою результативную серию. Сначала Кирилл поучаствовал в голевой атаке Матса Цуккарелло. После заброшенной шайбы россиянин остался на льду и спустя 11 секунд отличился сам, замкнув шикарную передачу норвежца на пустые ворота.

What a pass by Zucc pic.twitter.com/zJCVVqqy2y — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) February 23, 2021

Теперь у Капризова уже 13 (4+9) очков в 15 матчах, и это новый рекорд для франшизы «Миннесоты» среди новичков. Кирилл по-прежнему лидирует среди бомбардиров — дебютантов лиги и остается главным претендентом на «Колдер Трофи».

Kirill Kaprizov has 1-1—2 tonight to boost his season totals to 4-9—13 (15 GP).



Among players to debut with the franchise, his 13 points are the most by any @mnwild rookie through his first 15 career games. #NHLStats pic.twitter.com/fUmeKvVNsd — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 23, 2021

Драка

По ходу регулярки Никита Кныжов заслужил железное место в основе «Сан-Хосе». Защитник, вырвавшийся год назад из системы СКА, где его чаще использовали в фарм-клубе, получает все больше игрового времени и точно не портит общей картины. Россиянин старается ничего не выдумывать и по возможности упрощает игру, а такие защитники в почете у североамериканских тренеров. Никита особо не идет в атаку, при этом не стесняется использовать габариты и действует жестко. Правда, матч с «Миннесотой» для Кныжова не задался. В первом периоде он подрался с форвардом «Уайлд» Маркусом Фолиньо. Россиянин пропустил болезненный удар и отправился в раздевалку с окровавленной щекой. Оба нарушителя получили по пять минут штрафа. Первую драку в НХЛ Кныжов проиграл.

Marcus Foligno calls for the refs early after laying a beating on Nikolai Knyzhov pic.twitter.com/EFo8J2Q0Iy — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 23, 2021

Одна из немногих проблем Никиты — необязательные удаления. Отчасти это следствие жесткой манеры игры, поэтому тренерский штаб относится к ним лояльно. Другой вопрос, когда нарушения вытекают из неаккуратных действий. Кныжов перестарался в борьбе у борта и заехал клюшкой по лицу Бьюгстаду. Арбитры справедливо наказали защитника двойным малым штрафом. «Сан-Хосе» уверенно оборонялись, но за три секунды до выхода Никиты «Миннесота» все-таки забросила пятую шайбу.

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Jonas Brodin scores and the @mnwild have power play goals in back-to-back games! pic.twitter.com/YqZsDhSVGK — FOX Sports North (@fsnorth) February 23, 2021

Победа

Причем начинался матч для «Сан-Хосе» весьма оптимистично. Брент Бернс забросил потрясающую шайбу уже на 45-й секунде. Однако быстрый гол только затуманил глаза болельщиков — далее игра перешла под контроль «Миннесоты». Тренерский штаб «Акул» сегодня не угадал с вратарем. Вышедший с первых минут Мартин Джонс пропустил четыре шайбы с 20 бросков и был заменен после гола Фолиньо, оформившего хет-трик Горди Хоу: подрался, забил и ассистировал партнеру. Не задуматься ли «Сан-Хосе» о возвращении в основу Алексея Мельничука?

GORDIE HOWE HAT TRICK MARCUS FOLIGNO pic.twitter.com/pEsBypha1K — Spoked Z (@SpokedZ) February 23, 2021

Заменивший Джонса Деван Дубник отыграл надежнее, пропустил только один гол, но «Миннесота» не позволила сопернику даже задуматься о камбэке. За пять минут до конца матча «Сан-Хосе» рискнул и заменил вратаря на шестого полевого. Профита в атаке от этого не последовало, а Виктор Раск поразил пустые ворота и довел счет до неприличного. «Уайлд» продлили победную серию до трех матчей, но по-прежнему не входят в зону плей-офф.