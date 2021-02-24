Анисин частично подтвердил скандальный рассказ Назарова о Панарине. Версия бывшего партнера Артемия

Экс-игрок «Витязя» Михаил Анисин прокомментировал скандальное высказывание тренера Андрея Назарова об избиении Артемием Панариным девушки в Риге

— Что вы помните об истории, которая произошла девять лет назад в баре рижской гостиницы «Рэдиссон»?

— Времени с тех пор прошло много, поэтому какие-то детали могу напутать. Сейчас я еду на матч своей команды в Словакии. Даже не вспомню, как мы тогда сыграли в Риге. Отъезд у нас был на следующий день — то ли в пять утра, то ли в семь после завтрака. Сейчас уже точно не скажу. Каждый игрок свободное время проводит по-разному, как это бывает в командах на выезде.

— Это был выходной?

— Андрей Викторович (Назаров. — Прим. «СЭ») дал нам три выходных, поскольку в чемпионате КХЛ наступила пауза на Евротур. Помню, что Даниилу Маркову надо было улетать в Америку, чтобы продлить срок действия своей грин-карты. С Темой мы тогда проживали в одном номере на выезде, играли в одной тройке, дружили и держались вместе. Решили с ним пойти в караоке. Позднее к нам подошел еще и Алексей Трощинский.

— Что же там случилось?

— Для начала скажу, что не понимаю, зачем постоянно смешивают политику и спорт. Я категорически против этого. Мы различаемся с Панариным во взглядах. Тут нас только жизнь рассудит. Но политика совершенно не имеет отношения к событиям, произошедшим в Риге много лет назад. Ничего сверхкриминального в караоке тогда не произошло, а то пишут, что он якобы кого-то жестко избил. Этого не было.

Октябрь 2011 года. Михаил Анисин празднует гол за «Витязь». Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Но с девушками вы же общались?

— Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные.

— Между вами был словесный конфликт?

— Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть, — Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадешь в такой скандал за границей?

Порядочные девочки, которым 18 лет, в три часа ночи в кабаках не сидят. Вы же понимаете? Они же не просто так бродили по гостинице в такое время суток. Их там было две-три компании. Может, с их стороны была легкая провокация, чтобы срубить денег с известных хоккеистов.

— Вы же тогда еще не были звездами.

— Артемий на тот момент был чемпионом мира среди молодежи, забил два гола канадцам в финале. Понятно, что еще не такой известный, как теперь. Но все знали, кем мы являемся. На тот момент играли в первом звене клуба КХЛ. Уже имели договоренности о том, что перейдем в «Динамо» к Олегу Знарку. Но потом Панарин выбрал вариант с «Ак Барсом».

— Вернемся к караоке. Полиция приехала разбираться?

— Да, потом, когда мы уже спать пошли. Полицейские приехали и что-то выясняли. Но что — толком уже и не скажу. Меня тоже к ним подводили и спрашивали: мол, я это сделал? Девушки сказали, что «нет, не он». По возвращении в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, провел воспитательную беседу на тему, что публичный человек должен уметь держать себя в руках, и оштрафовал.

— Откуда же взялась сумма в 40 тысяч долларов, о которой сказал Назаров?

— Не знаю, таких денег у нас быть не могло. Тогда мы зарабатывали 4-5 миллионов рублей за сезон.

Январь 2012 года. Михаил Анисин сорвал овацию музыкальным номером на Матче звезд в Риге. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Не могу не задать вопрос, еще раз процитировав Назарова. Вы пили тогда только сок?

— Давайте говорить открыто и прямо. Нам дали три выходных. Ребятам по 20-22 года. Ну, какой «только сок»?! Панарин пил алкоголь. А я, Анисин, сидел с ним рядом и пил сок? Как вы это представляете? Смешно же. Хотя я мог рассказать сейчас с три короба и подчеркнуть, какой я хороший. Неужели кто-то думает, что Тема пошел и пил в одну рожу? Но еще раз скажу, что через несколько часов у нас был отъезд в аэропорт. Никто тогда из нас не напивался. Может, граммов 100-150 употребили. Мы разве не люди? Что именно пили, уже не скажу. Потом попели в караоке. Вот и все.

— Как вы отнеслись к тому, что история всплыла спустя столько лет?

— Меня это удивило, поскольку ничего сверхъестественного тогда не было. Никаких мордобитий с участием девушек. Знаете, сколько таких ситуаций за десять лет в любом клубе происходит? Даже в нынешнем сезоне КХЛ, уверен, что-то подобное может всплыть. Те, кто знает, как проходит хоккейная жизнь, не удивятся. Бывает, дерутся между собой по пять раз за сезон — и ничего страшного.