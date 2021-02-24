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Анисин частично подтвердил скандальный рассказ Назарова о Панарине. Версия бывшего партнера Артемия

Михаил Зислис
Михаил Зислис
Обозреватель
Сегодня, 17:45
2011 год. Артемий Панарин. Фото Федор Успенский, "СЭ" Октябрь 2011 года. Михаил Анисин празднует гол за «Витязь». Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru Январь 2012 года. Михаил Анисин сорвал овацию музыкальным номером на Матче звезд в Риге. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
2011 год. Артемий Панарин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Экс-игрок «Витязя» Михаил Анисин прокомментировал скандальное высказывание тренера Андрея Назарова об избиении Артемием Панариным девушки в Риге
2011 год. Главный тренер &laquo;Витязя&raquo; Андрей Назаров (справа) и&nbsp;Артемий Панарин (№72).«Я тебя породил, я тебя и убью». Назаров был крестным отцом звездной карьеры Панарина, а теперь может ее уничтожить

— Что вы помните об истории, которая произошла девять лет назад в баре рижской гостиницы «Рэдиссон»?

— Времени с тех пор прошло много, поэтому какие-то детали могу напутать. Сейчас я еду на матч своей команды в Словакии. Даже не вспомню, как мы тогда сыграли в Риге. Отъезд у нас был на следующий день — то ли в пять утра, то ли в семь после завтрака. Сейчас уже точно не скажу. Каждый игрок свободное время проводит по-разному, как это бывает в командах на выезде.

— Это был выходной?

— Андрей Викторович (Назаров. — Прим. «СЭ») дал нам три выходных, поскольку в чемпионате КХЛ наступила пауза на Евротур. Помню, что Даниилу Маркову надо было улетать в Америку, чтобы продлить срок действия своей грин-карты. С Темой мы тогда проживали в одном номере на выезде, играли в одной тройке, дружили и держались вместе. Решили с ним пойти в караоке. Позднее к нам подошел еще и Алексей Трощинский.

— Что же там случилось?

— Для начала скажу, что не понимаю, зачем постоянно смешивают политику и спорт. Я категорически против этого. Мы различаемся с Панариным во взглядах. Тут нас только жизнь рассудит. Но политика совершенно не имеет отношения к событиям, произошедшим в Риге много лет назад. Ничего сверхкриминального в караоке тогда не произошло, а то пишут, что он якобы кого-то жестко избил. Этого не было.

Октябрь 2011 года. Михаил Анисин празднует гол за «Витязь». Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Октябрь 2011 года. Михаил Анисин празднует гол за «Витязь». Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Но с девушками вы же общались?

— Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные.

— Между вами был словесный конфликт?

— Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть, — Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадешь в такой скандал за границей?

Порядочные девочки, которым 18 лет, в три часа ночи в кабаках не сидят. Вы же понимаете? Они же не просто так бродили по гостинице в такое время суток. Их там было две-три компании. Может, с их стороны была легкая провокация, чтобы срубить денег с известных хоккеистов.

Январь 2011 года. Артемий Панарин вернулся в&nbsp;Россию после победы на&nbsp;молодежном чемпионате мира.
Артемий Панарин.Панарина обвинили в тяжком преступлении. Пока единственное доказательство — шокирующий рассказ Назарова

— Вы же тогда еще не были звездами.

— Артемий на тот момент был чемпионом мира среди молодежи, забил два гола канадцам в финале. Понятно, что еще не такой известный, как теперь. Но все знали, кем мы являемся. На тот момент играли в первом звене клуба КХЛ. Уже имели договоренности о том, что перейдем в «Динамо» к Олегу Знарку. Но потом Панарин выбрал вариант с «Ак Барсом».

— Вернемся к караоке. Полиция приехала разбираться?

— Да, потом, когда мы уже спать пошли. Полицейские приехали и что-то выясняли. Но что — толком уже и не скажу. Меня тоже к ним подводили и спрашивали: мол, я это сделал? Девушки сказали, что «нет, не он». По возвращении в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, провел воспитательную беседу на тему, что публичный человек должен уметь держать себя в руках, и оштрафовал.

— Откуда же взялась сумма в 40 тысяч долларов, о которой сказал Назаров?

— Не знаю, таких денег у нас быть не могло. Тогда мы зарабатывали 4-5 миллионов рублей за сезон.

Январь 2012 года. Михаил Анисин сорвал овацию музыкальным номером на Матче звезд в Риге. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Январь 2012 года. Михаил Анисин сорвал овацию музыкальным номером на Матче звезд в Риге. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Не могу не задать вопрос, еще раз процитировав Назарова. Вы пили тогда только сок?

— Давайте говорить открыто и прямо. Нам дали три выходных. Ребятам по 20-22 года. Ну, какой «только сок»?! Панарин пил алкоголь. А я, Анисин, сидел с ним рядом и пил сок? Как вы это представляете? Смешно же. Хотя я мог рассказать сейчас с три короба и подчеркнуть, какой я хороший. Неужели кто-то думает, что Тема пошел и пил в одну рожу? Но еще раз скажу, что через несколько часов у нас был отъезд в аэропорт. Никто тогда из нас не напивался. Может, граммов 100-150 употребили. Мы разве не люди? Что именно пили, уже не скажу. Потом попели в караоке. Вот и все.

— Как вы отнеслись к тому, что история всплыла спустя столько лет?

— Меня это удивило, поскольку ничего сверхъестественного тогда не было. Никаких мордобитий с участием девушек. Знаете, сколько таких ситуаций за десять лет в любом клубе происходит? Даже в нынешнем сезоне КХЛ, уверен, что-то подобное может всплыть. Те, кто знает, как проходит хоккейная жизнь, не удивятся. Бывает, дерутся между собой по пять раз за сезон — и ничего страшного.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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