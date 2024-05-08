«Флорида» сыграет с «Бостоном» во втором матче четвертьфинала Кубка Стэнли в ночь на 9 мая. Игра состоится в спортивном комплексе «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 02.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Флорида» — «Бостон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции плей-офф НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В первом матче серии «Брюинз» победили «Пантерз» с разгромным счетом — 5:1.

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