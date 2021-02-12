Российских вратарей в НХЛ стало еще больше. Рекорд сезона вновь обновлен

В лиге дебютировал Мельничук.

В середине третьего периода матча против «Лос-Анджелеса» (2:6) Алексей Мельничук дебютировал в НХЛ, заменив пропустившего шесть шайб Мартина Джонса. 22-летний Мельничук, начинавший сезон в «Торпедо», стал девятым российский вратарем, которому довелось сыграть в нынешнем сезоне. Это рекордный результат в истории отечественной вратарской школы, предыдущее достижение — семь человек — относилось к сезонам-2014/15 и 2019/20.

Наибольшее количество российских вратарей в НХЛ по сезонам. Фото «СЭ»

Мельничук — четвертый голкипер из бывшего СССР, сыгравший за «Сан-Хосе». Помимо владеющего всеми вратарскими достижениями клуба Евгения Набокова, за «акул» выступали латвиец Артур Ирбе и ни разу не появлявшийся в стартовом составе казахстанец Дмитрий Патцольд.

Из российских вратарей в текущем сезоне особенно выделяются Андрей Василевский, занимающий второе место по числу побед после Фредерика Андерсена, и Семен Варламов, который делит с Джоном Гибсоном первенство по числу сухих матчей.

Российские вратари в сезоне-2020/21. Фото «СЭ»

По числу задействованных голкиперов Россия делит третье место с многолетним европейским лидером — Финляндией, уступая только Канаде и США. Причем по числу побед россияне минимально отстают от американцев, а по проценту (50,00) располагаются на первом месте среди стран, которые представлены более чем одним голкипером. Лучшей статистикой могут похвастаться только Дания в лице Фредерика Андерсена и Словакия в лице Ярослава Халака.

Вратари по странам в сезоне-2020/21. Фото «СЭ»

Впрочем, о покушении на европейский рекорд российской вратарской школе говорить пока рано. В сезоне-2013/14 в матчах НХЛ приняло участие 13 шведов, четверо из которых, правда, появились на льду по одному разу. Шведы и финны в двух сезонах поставляли за океан больше 10 своих представителей, а вот результаты остальных стран с российскими тягаться уже не могут.