Малкин спас «Питтсбург», но пока далек от своей лучшей игры

Россиянин сравнял счет за 18 секунд до конца.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сизикас — 3 (Клаттербак, Пулок), 5:39 — 1:0. Раст — 3 (Гюнтцель, Кросби), 11:47 — 1:1. Пажо — 2 (бол., Ледди, Бэйли), 16:40 — 2:1. Астон-Ризе — 1 (Блюгерс, Танев), 27:02 — 2:2. Барзал — 5, 53:35 — 3:2. Малкин — 3 (Летанг, Раст), 59:42 — 3:3. Победный буллит: Кросби. Вратари: Варламов — Десмит (58:59 — 59:42). Штраф: 2 — 2. Броски: 29 (10+6+8+5) — 35 (10+14+9+2). Наши: — - Малкин (20.32/2/+1).

12 февраля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Новые управленцы «Питтсбурга» — Рон Хекстолл и Брайн Бурк — начали с победы над «Айлендерс». Конечно, абсурдно проводить параллели с бывшим генменеджером по одной игре. Но, согласитесь, всегда приятно начинать на новом месте работы с позитива.

Главной интригой перед матчем прямых конкурентов по Восточному дивизиону оставалось самочувствие форварда «Пингвинз» Евгения Малкина. В среду россиянин раньше остальных покинул тренировку, а главный тренер Майк Салливан позже объяснил, что у Джино раздражение глаза, и его решили поберечь. Однако коуч не сообщил, сыграет ли Малкин с «Айлендерс». Судя по всему, проблема оказалась несерьезной — Евгений участвовал в утренней раскатке и против ньюйоркцев вышел в привычном втором звене.

H O C K E Y T I M E !#LetsGoPens pic.twitter.com/1RScgawpmf — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 11, 2021

В прошлом матче «Айлендерс» засушили «Рейнджерс», а первой звездой признали Семена Варламова, отразившего 30 бросков из 30. Россиянин отлично подготовился к позднему началу регулярки и пока держит феноменальный уровень — три шатаута в восьми играх. Однако с «Питтсбургом» продлить серию без пропущенных шайб не удалось. На гол Кейси Сизикаса после ошибки защитника «Пингвинз» ответили классной трехходовкой ведущего звена Гюнтцель — Кросби — Раст. Последнему оставалось просто подставить клюшку под передачу на пустые ворота — никаких претензий к Варламову.

«Gorgeous. Wow. Absolutely gorgeous.»



The exact words we love to hear when describing a Penguins goal. pic.twitter.com/bqZHbwEsZB — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 12, 2021

В конце первого периода после выхода «два в одного» Варламова сбил свой же защитник. Пока Семен приходил в себя, режиссер трансляции уже выхватил кадр надевающего ловушку Илью Сорокина. Но, к счастью, все обошлось — Варламов смог продолжить матч и в следующей смене сделал пару классных сэйвов. А второй раз забить «Питтсбургу» удалось на 28-й минуте, когда защитники позволили Астону-Ризу добить шайбу с пятака.

HAIL TO THE cZAR! pic.twitter.com/IZzEMEKON3 — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 12, 2021

Малкин же оставался незаметным до концовки третьего периода. Пока Евгений так и не вышел из кризиса: нападающий часто терял шайбу, проигрывал вбрасывания и ошибался в передачах. Так продолжалось до последней минуты основного времени, пока «Питтсбург» при счете 2:3 не взял тайм-аут. «Пингвинз» выиграли вбрасывание, и Малкин мощным щелчком пробил Варламова. Спасительный гол за 18 секунд до сирены компенсировал все предыдущие неудачные действия.

В овертайме Малкин чуть было не решил все в одиночку, но развязку отложили до буллитов. Три попытки «Айлендерс» нейтрализовал Кейси Десмит, а Сидни Кросби переиграл Варламова.

Бобровский остановил чемпионов

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Голы: Ватрано — 2 (Типпетт, Луостаринен), 8:56 — 1:0. Веннберг — 3 (Юбердо, Хернквист), 28:31 — 2:0. Пойнт — 5 (бол., Палат, Хедман), 30:55 — 2:1. Экблад — 4 (бол., Яндл, Барков), 32:54 — 3:1. Верхэге — 7 (Веннберг, Экблад), 34:55 — 4:1. Пойнт — 6 (бол., Хедман, Василевский), 40:54 — 4:2. Коннолли — 1 (п.в., Уигар), 59:00 — 5:2. Вратари: Бобровский — Василевский (56:38 — 59:00). Штраф: 13 — 13. Броски: 29 (8+11+10) — 21 (6+9+6). Наши: — - Волков (11.58/1/0), Сергачев (21.45/2/-2). 12 февраля. Майами. BB&T Center.

Не обошлось без мини-сенсации в матче лидеров Центрального дивизиона. «Флорида» в последних играх набрала неплохой ход и сегодня уверенно обыграла «Тампу», потерявшую из-за травмы нижней части тела Стивена Стэмкоса. Экс-чемпионы без своего капитана (и, разумеется, без Никиты Кучерова) чересчур пассивно и бесхитростно действовали в атаке — за три периода только 21 бросок в створ, из которых опасные можно пересчитать по пальцам. Причем защитники «Пантерз» не отличались сверхнадежностью и допускали индивидуальные ошибки. Другой вопрос, что ими нужно еще воспользоваться.

Injury update: Steven Stamkos is out for tonight's game with a day-to-day, lower-body injury. — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 11, 2021

Хороший матч провел Сергей Бобровский, который прибавляет от игры к игре. С «Тампой» ему не пришлось творить чудес — достаточно было справиться со своей работой и не пропустить легких шайб. Но несколько важных спасений нельзя не отметить. Уже на первых минутах Сергей раскусил Барклая Гудроу, который остался один перед воротами.

Держал партнеров в игре и Андрей Василевский. В конце первого периода российский вратарь украл верный гол у Антона Строльмана. Шведский защитник подключился к атаке и, казалось бы, бросал в открытый угол, но у Василевского были другие планы.

Но в дуэли российский вратарей победил все же Бобровский. «Флорида» стала первой командой с начала регулярки, забросившей «Тампе» больше трех шайб. Но предъявлять претензии Василевскому и обвинять его во всех бедах нельзя. Защитники «Лайтнинг» на удивление безалаберно действовали на своем пятаке и оставляли вратаря на растерзание атакующим.

Tip to Frankie for a beauty ? pic.twitter.com/M8AYEbJlQT — Florida Panthers (@FlaPanthers) February 12, 2021

«Пантерз» прервали шестиматчевую победную серию «Тампы» и по потерянным очкам вышли в лидеры дивизиона. Тем не менее многое в игре «Флориды» зависит от Бобровского, который постепенно выбирается из кризиса, но пока не обрел стабильность на дистанции.