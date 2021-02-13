Он чудом выжил в аварии, которая унесла жизнь его родных, а вчера дебютировал в НХЛ. История вратаря Мельничука

Рабинер — о новом российском голкипере «Сан-Хосе».

В ночь с четверга на пятницу в НХЛ дебютировал еще один российский вратарь — петербуржец Алексей Мельничук. Вышел за «Сан-Хосе Шаркс» вместо пропустившего шесть шайб от «Лос-Анджелеса» Мартина Джонса и за 9 минут не пропустил.

Это первый шажок 21-летнего парня в лучшей хоккейной лиге мира, но сколько же за ним горя, боли и преодоления. Во время разговора с ним мне не раз хотелось плакать.

...Ему было 15. В майский день 2014 года Мельничуки большой семьей сели в «Лендкрузер», чтобы на все лето поехать на дачу. Леша ночью плохо спал и лег на третий ряд сидений. Когда забирали с тренировки по легкой атлетике старшую сестру, он хотел уступить ей место. Но договорились, что пусть пока подремлет он, а поменяются уже за городом, после магазина в Кингисеппе.

Тем самым 17-летняя Вероника оставила ему путевку в жизнь. Ценой собственной...

О той страшной катастрофе говорил весь Питер. Водитель груженого самосвала, реагируя на торможение двигавшейся впереди легковушки, зачем-то вывернул руль налево и выскочил на встречку. У отца Мельничука, ехавшего по левой полосе, не было ни шанса. Самосвал протаранил сначала их джип, а потом и рейсовый автобус.

Погибло больше десяти человек. В том числе вся левая сторона машины Мельничуков — папа, дедушка и старшая сестра. За жизнь младшей будут бороться в больнице, но безуспешно.

Выжили Леша, мама и бабушка. У мальчишки был перелом челюсти, черепно-мозговая травма и еще множество повреждений. Врачам в больнице запретили говорить ему, что многих родных больше нет на этом свете. И даже на похороны пойти не позволили. Только на отпевание в церковь пустили — в инвалидной коляске.

Еще какое-то время не было понятно, сможет ли он играть. После того как зажила селезенка, врачи разрешили вернуться в хоккей.

Леша всегда будет помнить, что мог сидеть на месте Вероники. И дальше захочет жить и идти вперед только потому, что в память о родных не будет считать себя вправе потратить дарованную ему жизнь впустую.

Папа, в прошлом оперный певец, до Лешиных 14 лет ходил на все его тренировки. Даже снимал каждую на видеокамеру и потом разбирал. Мама смотрела на них с сыном и думала: «Как сиамские близнецы».

А теперь папы больше не было. И уже мама ходила на все Лешины матчи и обсуждала их с ним. Хотя при жизни отца не находила в себе сил видеть, как в сына швыряют десятками шайб.

Когда Леше исполнится 17, Петр Воробьев поверит в него в «СКА-Неве», команде ВХЛ. У старого тренера было правило — до поражения вратаря не менять. Мельничук выиграет у взрослых мужиков 13 матчей подряд.

И все же он пробивался постепенно и не был выбран на драфте НХЛ. На ЮЧМ не играл, на МЧМ был заменен после двух периодов первого матча — и все. Но что такое была эта боль по сравнению с настоящей?

В прошлом сезоне Мельничук впервые получил реальный шанс в КХЛ и сразу стал лучшим вратарем сентября в лиге. Но его контракт завершался — и он решил, что надо идти по пути наибольшего сопротивления. За океан. После чего в СКА парня «зачехлили» и отправили обратно в ВХЛ. Но он выдержал и это испытание.

...В мае 2008-го девятилетний Леша смотрел с отцом трансляцию финала чемпионата мира в Квебеке, Россия — Канада. Пацан во все глаза наблюдал, как играет вратарь «Шаркс» Евгений Набоков. Папа позволил ему не ложиться спать до золотого броска Ильи Ковальчука.

Прошлым летом «Сан-Хосе» подписал Мельничука как свободного агента. Были и другие претенденты — «Колорадо», «Вегас», «Каролина». Но интуиция подсказала Леше, что тренер вратарей «Акул» Набоков — тот фактор, который может сработать в его пользу.

Хотя не единственный, конечно. Ключевой — то, что выйти из-за огромных, но уже немного согбенных ветеранских спин Джонса и Дубника не так уж невообразимо, как из-за многих других.

И вот не прошло и месяца, как случился первый выход на замену.

Впереди — огромная дорога. Но я верю, что он ее одолеет.

Потому что в 21 Мельничук прошел уже столько, сколько не случается за несколько иных жизней.

И потому что он всегда будет помнить тот майский день 2014 года.

И играть за родных, которые болеют за него с небес.