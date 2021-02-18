Макдэвид вытеснил Овечкина из десятки рекордсменов. Канадец обошел всех звезд НХЛ нового века

Уникальное достижение канадской суперзвезды.

Сегодня Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи в домашнем матче против «Виннипега» (3:2) и стал 492-м игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 500 очков в регулярных чемпионатах.

24-летний канадец, дебютировавший в лиге в сезоне-2015/16, провел за «Эдмонтон» 369 матчей и отметился в них 171 голом и 330 передачами. Любопытно, что каждую новую сотню баллов Коннор набирает быстрее предыдущей: на первые 100 очков ему понадобилось 92 игры, на вторые — 82, на третьи — 68, на четвертые — 67, а на пятые — всего 64.

Коннор Макдэвид в НХЛ. Фото «СЭ»

После дебюта в НХЛ Макдэвид пропустил из-за травм более 40 матчей, но это не мешает ему оставаться лучшим бомбардиром со старта сезона-2015/16. Патрик Кейн отстает от капитана «Эдмонтона» на 13 очков, а Никита Кучеров — на 37. В десятке лучших присутствуют еще двое россиян — Артемий Панарин занимает шестое место, Александр Овечкин — десятое (и первое по голам, естественно).

Лидеры по набранным очкам в НХЛ с момента дебюта в лиге Коннора Макдэвида. Фото «СЭ»

По скорости набора первой полутысячи Макдэвид повторил рекорд современности, потратив на достижение те же 369 матчей, что и Сидни Кросби. Также 24-летний канадец вытеснил из десятки лучших Александра Овечкина, который выбил 500 за 373 матча. Рекорд лиги (как и большиство других) принадлежит Уэйну Гретцки и относится к области фантастики — 234 матча. Там же, в космосе, пребывают Марио Лемье и Петер Штястны, а вот остальные суперзвезды 1980-х показали хоть и выдающиеся, но вполне земные результаты.

Игроки, быстрее всех набравшие 500 очков в регулярном чемпионате. Фото «СЭ»

По средней результативности среди игроков, набравших 500 и более очков, Макдэвид занимает пятое место в истории, уступая, кроме уже названных Гретцки, Лемье и Босси, легендарному защитнику Бобби Орру. Правда, три из четырех лидеров по разным причинам сыграли менее тысячи матчей. Для сравнения Кросби сейчас занимает в этом рейтинге седьмое, Евгений Малкин — 15-е, Александр Овечкин — 24-е, Никита Кучеров — 35-е. Кроме них в графике больше очка за матч провели карьеру Павел Буре (25-е место) и Александр Могильный (41-е).