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«Было невесело. Но я же из России». Россияне из «Вашингтона» победили ковид

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 17:30
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не играл с 19 января. Фото USA Today Sports «Миннесота» на карантине: россиянин Кирилл Капризов не значится в ковид-списке «Уайлд». Фото USA Today Sports Защитник «Оттавы» Артем Зуб (справа). Фото AFP Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов провел в сезоне всего два матча. Фото AFP Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото AFP
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не играл с 19 января. Фото USA Today Sports
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Столичный клуб не играл неделю из-за карантина у соперников, а Евгений Кузнецов и Илья Самсонов вернулись после заражения коронавирусом.

На воскресенье, 14 февраля, запланирован третий из восьми матчей «Вашингтона» и «Питтсбурга» в этом необычном сезоне. «Кэпиталз» на неделю остались без игровой практики после переносов встреч с ушедшими на изоляцию «Филадельфией» и «Баффало». Вместе с тем было отложено возвращение на лед еще двух россиян из ковид-списка — Кузнецова и Самсонова.

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Вспышки

За месяц после начала сезона НХЛ перенесла уже больше трех десятков матчей из-за заражения хоккеистов коронавирусом и мер ковид-безопасности. Не было отложенных встреч только в канадском дивизионе, в трех других все меньше американских команд, которые играют без пауз из-за вспышек среди своих игроков или соперников, а также проблем с соблюдением протокола COVID-19.

Старт регулярного чемпионата пропустил финалист Кубка Стэнли «Даллас», на второй неделе отложили игры «Каролины», в конце января — «Вегаса». Это не помешало форварду «Старз» Гурьянову зажечь после выхода из изоляции, а нападающему «Харрикейнз» Свечникову — до и после вынужденной остановки.

На первой неделе февраля на карантин ушли «Баффало», «Нью-Джерси», «Миннесота», «Колорадо» и «Филадельфия». В большом ковид-списке «Дэвилз» — россияне Гусев и Куликов.

«Миннесота» на карантине: россиянин Кирилл Капризов не значится в ковид-списке «Уайлд». Фото USA Today Sports
«Миннесота» на карантине: россиянин Кирилл Капризов не значится в ковид-списке «Уайлд». Фото USA Today Sports
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Матч-контроль

На фоне переносов обозреватель New York Post Ларри Брукс сообщил: в лиге могут начать диалог о приостановке сезона и сокращении регулярки с 56 до 40 матчей. Пауза может потребоваться для вакцинации игроков в ближайшие четыре-шесть недель, поскольку все равно тяжело сдержать распространение инфекции.

НХЛ пока внесла дополнения в ковид-протокол: добавились экспресс-тесты (менее точные по сравнению с другими) перед матчами и рекомендации (еще более строгие) по домашней изоляции. Негативное развитие ситуации может привести к другим решениям.

В феврале было несколько пограничных ситуаций. Первый из двух матчей «Вашингтона» и «Филадельфии» мог не состояться после обнаружения коронавируса у защитника «Флайерз» Санхейма. Разрешение на игру в прошлое воскресенье получили после отрицательных тестов оставшейся команды, но после победы и новых выявленных случаев она ушла на карантин.

Форвард «Вегаса» Носек узнал о положительном тесте во время матча с «Анахаймом», после чего покинул скамейку и не вышел на третий период. Игрока изолировали, лига провела проверку его близких контактов, клуб из Лас-Вегаса прошел допуск к новой встрече с «Дакс» (и все увидели золотые шлемы).

Защитник «Оттавы» Зуб пропустил матч с «Виннипегом» из-за сомнительного теста на коронавирус. «Заматываю клюшку, готовлюсь к игре. Ко мне подходят и говорят, что тест сомнительный. Отправили в отель, перед третьим периодом приходит сообщение, что все нормально», — сказал Артем в интервью «СЭ».

Защитник "Оттавы" Артем Зуб (справа). Фото AFP
Защитник «Оттавы» Артем Зуб (справа). Фото AFP
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Кузнецов и Самсонов

«Вашингтон» первым в лиге был наказан за нарушение хоккеистами ковид-протокола по изоляции в отеле в поездке, но НХЛ не думала переносить его матчи. Четыре россиянина из «Кэпиталз» — Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов — были отстранены от игр и тренировок с 20 января после двойного выезда на старте сезона к «Баффало» и «Питтсбургу».

Овечкин вернулся в конце месяца после пропуска четырех матчей, Орлов (0 очков и «-4» в 7 играх сезона) — на игру позже. У них уже были антитела. Кузнецов и Самсонов перенесли коронавирус и вышли на тренировку вместе с командой 7 февраля — в день первой из двух встреч с «Филадельфией», после которой «Кэпиталз» на неделю выпали из игрового графика.

«Нет, я же из России», — пошутил Кузнецов при ответе на вопрос, не было ли ему страшно во время болезни. При этом челябинец серьезно рассказал о коронавирусе после возвращения: «Идем день ото дня, отталкиваемся от моего самочувствия. Просто счастлив, что сегодня жив и могу тренироваться с командой — это уже большой шаг для меня. Это определенно невесело, нелегкие дни. Теперь понимаю людей, у которых есть или даже не было симптомов. Это тяжелое время, знаете. Но я чувствую себя хорошо, сердце в порядке, все нормально, так что могу серьезно тренироваться. Все уже прошло».

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«Были проблемы с дыханием»

У Кузнецова в этом сезоне — 1 гол и 2 передачи в 4 матчах и яркая игра против «Питтсбурга». Вратарь Самсонов до болезни успел провести две встречи, не выходил на лед с 17 января и получил лишнее время на восстановление.

«Мой прогресс зависит от меня. Надеюсь, с каждым днем тренировки будут проходить все легче. Идем день ото дня, сохраняем позитив. Несколько дней (болезни) получились на самом деле непростыми. Были проблемы с дыханием, немного тяжело было ходить. Пару дней чувствовал себя очень больным, но потом становилось все лучше. И сейчас мне вполне комфортно», — сказал голкипер после возобновления тренировок.

7&nbsp;февраля. Вашингтон. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Филадельфия&raquo;&nbsp;&mdash; 4:7. Российский нападающий &laquo;Кэпиталз&raquo; Александр Овечкин (№8) набрал 4 очка.Лучший матч Овечкина в сезоне: дубль и два шикарных паса! Но «Вашингтон» и это не спасло

Овечкин

Капитан «Вашингтона» после вынужденной паузы был в огне. У Овечкина — 1 гол и 4 передачи в 4 стартовых матчах, 4+3 — в 4 играх после возвращения. Против «Филадельфии» 7 февраля (4:7) у форварда фееричные 2+2 (и передачи были круче дубля). С 711 голами в регулярных чемпионатах Ови вышел на чистое седьмое место в списке лучших снайперов НХЛ в истории, ближайшая цель — 717 шайб Фила Эспозито. 14 голов и всего две легенды отделяют россиянина от вечного рекорда по шайбам в большинстве (пока у него — 261).

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт так оценил состояние россиян после вынужденной паузы: «С Алексом все иначе. Он рвался на лед, сразу сказал, что хочет играть. Мы обсуждали, в каком направлении нужно двигаться, и думали сократить игровое время, чтобы он чувствовал себя хорошо и комфортно. И, как только Алекс вернулся, мы стали постепенно нагружать его минутами на льду, давать двойные смены, чтобы он быстрее вернулся в форму».

К матчу «Вашингтона» в Питтсбурге в форме и в огне должны быть все. Овечкин и Кузнецов против Кросби и Малкина — новая серия уже в это воскресенье.

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