Ничушкин единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли-2024

«Колорадо» на выезде победил «Даллас» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ (4:3 ОТ).

Первую шайбу гостей забросил нападающий Валерий Ничушкин. 29-летний россиянин забивает в шестом матче нынешнего плей-офф подряд.

Он забросил свою восьмую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ и единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли-2024. Его преследователями являются нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман, на счету которого 7 голов в розыгрыше, третьим идет также форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (5).