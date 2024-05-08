Трочек: «Трудно победить «Рейнджерс», когда Шестеркин делает такие сейвы, как сегодня»

Форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Шестеркина во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (4:3 2ОТ).

«Трудно победить нашу команду, когда Шестеркин делает такие сейвы, как сегодня вечером», — приводит слова Трочека официальный сайт НХЛ.

28-летний россиянин сделал 54 сейва и был признан второй звездой матча. Шестеркин стал первым вратарем в истории клуба, который сделал более 50 сейвов в одном матче Кубка Стэнли.