Провал НХЛ: в США хотели сыграть на озере, но лед начал таять

Погодные условия заставили руководство НХЛ перенести матч.

Украшением субботнего игрового дня НХЛ должен был стать матч на открытом воздухе на южном побережье одного из самых красивых озер Америки — Тахо. Первыми командами, испытавшими на себе прелесть хоккея в столь живописном месте, стали «Колорадо» и «Вегас». Но вовремя доиграть матч регулярного чемпионата им не удалось. Лед начал таять под палящими лучами солнца, и комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен после первого периода принял решение перенести игру на вечернее время.

Где играют команды?

Немного географии. Тахо находится на границе штатов Невада и Калифорния, в районе горного хребта Сьерра-Невада. Озеро окружено хвойными лесами и горами. До 1915 года места оставались удалены от цивилизации, пока сюда не проложили автомобильную дорогу. Со временем местность вокруг Тахо заполнили курорты, национальные парки, отели и даже казино.

Сейчас Тахо — настоящий рай для туристов, который открыт для посещения круглый год. Летом здесь можно подняться в горы, поиграть в гольф, искупаться, погреться на пляже, порыбачить и попробовать себя в дайвинге, а зимой — прокатиться на горных лыжах или сноубордах. В 1960 году на одном из местных курортов Скво-Вэлли проходили Зимние Олимпийские игры. Событие мирового масштаба только увеличило поток туристов в Тахо, как за счет строительства новой инфраструктуры, так и рекламы.

Как готовились к игре?

Изначально НХЛ планировала провести два матча под открытым небом. 1 января «Миннесота» и «Сент-Луис» должны были сыграть в рамках «Зимней классики», а 20 февраля «Каролина» — на футбольном стадионе в городе Роли. Позже из-за коронавируса лига отменила оба матча и назначила новые даты и локацию. Так эстафету игр на свежем воздухе приняло озеро Тако.

Сначала казалось, что матчи пройдут непосредственно на озере. Но это не так — оно попросту не замерзло. Поэтому организаторы возвели в 50 метрах от берега на поле для гольфа хоккейную коробку, соответствующую требованиям НХЛ. Только представьте: игрокам достаточно остановиться возле борта, чтобы насладиться захватывающими видами — гладью воды и горными хребтами.

Возводить требуемые конструкции пришлось с нуля. Все должно отвечать профессиональным стандартам: лед нужной толщины, борта с определенным уровнем жесткости, скамейки запасных и штрафников. Позаботились организаторы и о работе телевизионщиков. Возле коробки установили вышку для операторов так, чтобы в трансляцию попали и игровые моменты, и живописные пейзажи. Раздевалки для команд, как и медицинский кабинет, и места для работы статистиков и персонала, соорудили в виде палаток. Все соответствует общему мотиву проекта, который посвящен хоккею на замерзших водоемах, знакомому всем с юных лет.

В пятницу, когда толщина льда на коробке стала оптимальной (6 сантиметров), команды провели первые тренировки. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сравнил Тахо с Тургояком — озером в Челябинской области, которое называют «младшим братом Байкала» за свою кристально чистую воду.

— Это место в Тахо очень похоже на природу возле Тургояка. Такая же дикая, много сосен. Немного прохладно, но на солнце нормально. И с озера дует очень такой неплохой ветер. Надеюсь, он не сильно будет мешать игре. Мы и визоры затемненные ставим, и такие полоски сделаем. Но все равно, если честно, солнце пробивает в глаза. В целом нас ждет динамичная игра, и все будут в одинаковых условиях. Разве что будет трудно вратарю, которому придется играть против солнца. Но в целом не критично. Тут одинаково отовсюду идет отражение, — приводит слова Ничушкина официальный сайт НХЛ.

По словам Валерия, шайбу с коробки можно легко добросить до озера. Этим игроки «Колорадо» и занялись после тренировки. Туристы, посетившие Тахо летом, возможно, наткнутся на сувенир, оставленный хоккеистами на дне. Если, конечно, шайбы не унесет течением.

Оценили необычную локацию и игроки «Вегаса». Парни успели и потренироваться, и провести двухсторонку, и поснимать веселые видео.

https://twitter.com/GoldenKnights/status/1362998118430609413?s=20

— Обстановка такая, что никому не хотелось уходить со льда. Никто, по-моему, раньше времени и не ушел, катались до упора, пока время не вышло. Оказываясь здесь, забываешь обо всех проблемах, творящихся сейчас в мире. Все ребята были очень рады сюда приехать, — приводит слова капитана «Вегаса» Марка Стоуна сайт НХЛ.

Конфуз

Каким бы живописным ни был антураж, в итоге организаторов ждал провал. Лед не продержался и одного периода и начал таять буквально на глазах. Особенно в местах, где нанесены логотипы и разметка. Как известно, цветные линии притягивают солнечные лучи гораздо лучше белых поверхностей. Первый период изобиловал нелепыми падениями как игроков, так и судей.

Ice causing some issues at Lake Tahoe. Players and refs getting caught in ruts pic.twitter.com/cUkTIpdyLm — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 20, 2021

В перерыве персонал попытался восстановить ледовое покрытие, но безрезультатно. Площадка продолжала таять под палящими лучами солнца. В итоге лед закрыли брезентовыми пластинами, а матч приостановили.

Put a major at Edgewood Lake Tahoe then! ??? pic.twitter.com/iyjpdvlWQc — LOLKNBRHosts (@LOLKNBRHosts) February 20, 2021

Вынужденная пауза затягивалась, и все участники ждали решения организаторов. Спустя некоторое время Гэри Бэттмен, присутствовавший на матче, объявил, что игра перенесена на 7 часов и начнется в 21.00 по местному времени (8.00 утра по Москве). После первого периода «Колорадо» владел минимальным преимуществом в счете благодаря шайбе Самуэля Жирара. На вечер перенесена и вторая игра на озере Тахо между «Бостоном» и «Филадельфией». Более того, командам пришлось отменить тренировку, запланированную на утро.